31 Mar 2022 - 15:17- Gündem G: 31 Mar 2022 - 15:21

Bakan Bilgin asgari ücrete ikinci zam için kapıları bir kez daha kapattı

Daha önce "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli artış yaptık" diyerek asgari ücrete ikinci zam için kapıları kapatan Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni açıklamasıyla hayalleri bir kez daha suya düşürdü. Bakan Bilgin, "Asgari ücret zammı bugün gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu" diyerek asgari ücret zammı için aralık ayını işaret etti.

Bakan Bilgin asgari ücrete ikinci zam için kapıları bir kez daha kapattı mask

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle milyonlarca asgari ücretli, temmuz ayında ikinci zammı bekler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kurmaylarının yaptığı açıklamalarla bu beklenti iyiden iyi güçlenmiş, milyonlar umutlanmıştı. Hatta kamuoyunda 850 TL ile 1.250 TL arasında rakamlar telaffuz edilmeye başlanmıştı. Ancak daha önce "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli artış yaptık" diyerek, ikinci zammı kapatan Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni açıklamasıyla hayalleri bir kez daha suya düşürdü.


"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Asgari ücrete ikinci kez zam yapılmayacağını belirten Bakan Bilgin, "Asgari ücret zammı bugün için gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu. Dolayısıyla bugünden böyle bir tartışmayı anlamlı bulmuyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Brüksel'deki NATO zirvesi sonrası yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?" sorusu yöneltilmişti. Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtı vermişti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Aralık ayında yapılan görüşmelerde asgari ücrete tarihi bir zam yapılmıştı. Yüzde 50'lik artışla asgari ücret 2.825 liradan 4.253 liraya yükseltildi.

# Zam

31 Mar 2022 - 15:17 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Rumuz - Bakanın tuzu kuru tabi millet bitti paranın degeri kaĺmadı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 16:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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