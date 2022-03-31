Başiskele Ramazan’ın Manevi Havasına Erken Girdi

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılımıyla Karşıyaka Kültür Merkezi’nde dün akşam gerçekleştirilen programa Başiskeleliler ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin sevilen sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı naif sesiyle seslendirdiği şiir ve naatlarla duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadılar.

RAMAZAN’IN MANEVİYATINI ERKENDEN YAŞAYACAĞIZ

Programın başında ilk olarak Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Özlü yaptığı konuşmada, “Ramazan ayına sayılı günler kala bu akşam Dursun Ali Erzincanlı hocamızı ilçemizde misafir ediyoruz. Biz bu programı Şubat ayı içerisinde planlamıştık; ama Ramazan’a yaklaşması çok daha güzel oldu. İnşallah mübarek Ramazan-ı Şerifimize birkaç gün kala hocamız bize Ramazan’ın manevi hissini bizlere yaşatacak ve birlikte güzel, bereketli bir Ramazan ayını hep birlikte yaşarız. Ban şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyorum.” dedi.

DURSUN ALİ ERZİNCANLI: HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından Dursun Ali Erzincanlı sahneye çıktı. Şubat ayında planlanan programın sağlık problemleri dolayısıyla ertelenmesinden dolayı özürlerini ileten Erzincanlı, “Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır denilir. Ramazan-ı Şerif’e giriyor olmamız, hemen onun kapısında olmamız dolayısıyla bu programı inşallah daha istifadeli yaparız.” dedi.

GÖNÜLLER EN SEVGİLİ İLE DOLDU

En Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) güzel ahlâkını ve hayatını anlatan en güzel şiirlerini ve naatlarını seslendiren Dursun Ali Erzincanlı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Şiirlerle Asr-ı Saadete yolculuk yapan izleyicilerin gönülleri bir kez daha Peygamber Efendimiz’in sevgisiyle doldu.