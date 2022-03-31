31 Mar 2022 - 15:22- Gündem G: 31 Mar 2022 - 15:24

İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu  çalışmalara başladı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz günlerde seçmeleri tamamlanan Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalara başladı

İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu  çalışmalara başladı mask

Sanat kenti İzmit vizyonuyla kentin yeteneklerini ortaya çıkaran İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosu seçmelerinde koroda yer almayı başaran isimler belli oldu. 50 kişinin seçildiği Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalara başladı. 


YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde seçmeler sonucu başarılı bulunan 50 kişi Türk Sanat Müziği Korosu’nda yerini alarak çalışmalara başladı. Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Erbil Aydın önderliğinde çalışmalara Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

31 Mar 2022 - 15:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.534.838 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi mask
Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevine ziyaret mask
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevine ziyaret
Büyükakın: En borçlu belediye unvanını yakın zamanda kaybedeceğiz mask
Büyükakın: En borçlu belediye unvanını yakın zamanda kaybedeceğiz
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak  mask
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak 
Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi mask
Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi
Başkan Söğüt’ten kar timine teşekkür mask
Başkan Söğüt’ten kar timine teşekkür
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL