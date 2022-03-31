İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu  çalışmalara başladı

Sanat kenti İzmit vizyonuyla kentin yeteneklerini ortaya çıkaran İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosu seçmelerinde koroda yer almayı başaran isimler belli oldu. 50 kişinin seçildiği Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalara başladı.
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde seçmeler sonucu başarılı bulunan 50 kişi Türk Sanat Müziği Korosu’nda yerini alarak çalışmalara başladı. Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Erbil Aydın önderliğinde çalışmalara Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.