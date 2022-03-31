Eşini öldürdü çocuğunu alıp firar etti

Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokakta ikamet eden Ayşe Perçem (41), eşi Hacı Perçem ile aralarındaki ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından evdeki ekmek bıçağını alan Hacı Perçem, eşini sırtından 3 defa bıçakladı. Olayın ardından Hacı Perçem, 4 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan Ayşe Perçem ise kendini sokağa atarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Perçem'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

20 sene hapis cezası ile aranıyordu

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerin olay yerinde yaptıkları inceleme işlemlerinin ardından Perçem’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olaydan sonra yanına aldığı 4 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte kayıplara karışan Hacı Perçem, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce işlediği çeşitli suçlardan yaklaşık 20 sene kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Perçem sorgulanmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sakarya’da toprağa verildi

Yaklaşık 20 senedir evli olan Perçem çiftin yaklaşık 1 ay önce Sakarya’dan Kocaeli’ye taşındıkları ve sürekli aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Perçem Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Ayşe Perçem’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Sakarya’da toprağa verildi.