31 Mar 2022 - 15:27- Gündem G: 31 Mar 2022 - 15:36

Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu

Dilovası'nda tırının farını tamir ederken ters istikametten gelen sürücüsüz tırın çarpmasıyla 2 tırın arasında kalan yabancı uyruklu sürücü hayatını kaybetti.
Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu mask

Kaza, OSB Mahallesi Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Emir Peygami (35) isimli sürücü, 78 AA 831 plakalı tırını cadde üzerinde park ederek farlarını tamir etmek istedi. Bu sırada ters istikamette park halinde bulunan 34 FBB 854 plakalı tır, kayarak tırının önünde tamir işlemi yapan Emir Peygami’ye çarptı. Peygami, 2 tırın arasında kalarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Emir Peygami’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından tırların arasından kurtarılan Peygami’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

31 Mar 2022 - 15:27 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.534.838 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi mask
Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevine ziyaret mask
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevine ziyaret
Büyükakın: En borçlu belediye unvanını yakın zamanda kaybedeceğiz mask
Büyükakın: En borçlu belediye unvanını yakın zamanda kaybedeceğiz
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak  mask
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak 
Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi mask
Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi
Başkan Söğüt’ten kar timine teşekkür mask
Başkan Söğüt’ten kar timine teşekkür
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL