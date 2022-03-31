Tırının farını tamir etmek isterken canından oldu

Kaza, OSB Mahallesi Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Emir Peygami (35) isimli sürücü, 78 AA 831 plakalı tırını cadde üzerinde park ederek farlarını tamir etmek istedi. Bu sırada ters istikamette park halinde bulunan 34 FBB 854 plakalı tır, kayarak tırının önünde tamir işlemi yapan Emir Peygami’ye çarptı. Peygami, 2 tırın arasında kalarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Emir Peygami’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından tırların arasından kurtarılan Peygami’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.