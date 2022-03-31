31 Mar 2022 - 15:40- Gündem G: 31 Mar 2022 - 15:42

Bosna Hersek Türkleri Karamürsel’de toplandı

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Toplantısı önceki gün Karamürsel Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Türkleri Karamürsel’de toplandı mask

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Başkanı Behiye Çark, Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehovic, çevre illerden gelen 12 derneğin başkanı ve federasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı.

BOŞNAKLAR ŞEHİTLER ANITI

Toplantının ana gündem maddesi Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon tarafından Çanakkale’de yaptırılan ‘Boşnaklar Şehitleri Anıtı’nın yapımı ve önümüzdeki mayıs ayında açılışının gerçekleştirileceği konusunda Bosna Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Sehevic sürecin nasıl yürütüldüğünü üyelere anlatı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Gündemin diğer maddelerinin sonunda ortak bir açıklamada, son zamanlarda Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonun çalışmalarını ve kendilerinin dışlandıklarını söyleyen derneklerin ‘Sancak’ isminden rahatsız olduğunu belirten konuşmalar yapanların sadece popülizmi adı altında çalışmalar yapmaktan başka bir durum söz konusunun olmadığı belirtildi.

“BİZLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

Açıklamada, “Sancak bizim için Bosna Hersek kadar kutsal ve bizler için vazgeçilmez olduğu, Boşnaklar her yer ve her platformda birlikte var olmaya devam edecektir. Bu platformda Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu çatısıdır” denildi. Toplantı sonunda Dernek Başkanı Erhan Yılmaz ve yönetim kurulunun ev sahipliği için teşekkür edildi.

31 Mar 2022 - 15:40 - Gündem

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