Minikler gazi dedelerini sınıflarında ağırladı

Karamürsel Atatürk Ortaokulu, Neşeli Eller Anaokulu öğrencileri Yaşlılar Haftasına özel etkinlik düzenledi. Yaşlılar Haftası etkinliği çerçevesinde Karamürsel Atatürk Ortaokulu Neşeli Eller Anasınıfı öğretmeni Ayşe Karademir Faiz’in daveti üzerine okula gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel temsilcisi Yaşar Göközkut ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Utaş, okul müdürü Necmettin Şahin, okul idaresi, öğretmen ve minik öğrencilerin kendileri için hazırladığı sürprizle karşılaştı.

DUYGU DOLU ANLAR

Sınıfta minik öğrencileri gören yaşlılar, kendilerine hazırlanan sürprizler karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Sınıfta yapılan etkinlikte minik öğrencilerle birlikte karşılıklı oturan gaziler, kendileri için hazırlanan gösterileri ilgiyle izlerken zaman, zaman minik öğrencilere yardımcıda oldular. Yaşlılar Haftası etkinliğine katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel temsilcisi Yaşar Göközkut ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Utaş’a teşekkür eden Sınıf öğretmeni Ayşe Karademir Faiz, güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

FARKLI PAYLAŞIMLAR

Faiz, “Çocuklarımıza, yaşlılara karşı saygı duyulması gerektiğini, yaşlıları sevmeleri gerektiği anlattık. Bugün artık farklı yaşlar eskisi gibi bir araya gelemiyor ve böylesine keyifli farklı paylaşımlar yaşanılmıyor. Bir toplumun yaşlısına sahip çıkarak, onları hayatlarının son dönemecinde huzurlu ve sorunlardan arınmış bir şekilde hayatlarına devamını sağlamaları aslında bir kültür mirasıdır. Çok şükür hem bizim hem minik öğrencilerimiz hem de misafirimiz olan gazilerimize güzel bir anı olmuş oldu. Onların sadece bir günde değil, her zaman için baş tacı olduğunu özellikle vurgulayarak, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.