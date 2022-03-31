Başkan Söğüt’ten kar timine teşekkür

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, karla mücadelede yoğun ve başarılı bir çalışma gerçekleştiren personelle Teknik Hizmetler Alanı’nda bir araya geldi. Başkan Söğüt ile birlikte programa; Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, birim müdürleri ve personel katıldı. Karla mücadelede güzel ve örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Gerek tepe noktalarda gerekse kent merkezimizde yoğun bir çalışma yürüttünüz. Büyükşehir Belediyemiz de köyler bölgesinde hummalı bir şekilde sahadaydı.

SUCUK EKMEKLİ TEŞEKKÜR

Tabi ki kar yağışının yoğunlaştığı anlarda aksamalar yaşandı ama fazla şikayet yerine vatandaşlarımızdan hep teşekkür aldık. Bu başarının sahibi de sizlersiniz. Vatandaşlarımızdan aldığımız teşekkürlerin hepsini sizlere iletmiş olayım. Çünkü hak eden sizlersiniz. 24 saat esasıyla sahadaydınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik içerisinde de çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Söğüt daha sonra personele sucuk-ekmek ikram etti.