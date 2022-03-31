Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 2 yeni iş makinesi daha dâhil etti. 2 adet silindir iş makinesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Makina İkmal Şube Müdürlüğü makine parkında yerini aldı. Kent genelinde sürdürülen yol yapım, bakım onarım ve karla mücadele çalışmalarında kullanılan 70 adet iş makinesi 90 adette kamyon ve kamyonet bulunan araç filosuna, asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet silindir iş makinesi de dahil oldu.
31 Mar 2022 - 15:43- Gündem Güncelleme: 31 Mar 2022 - 15:45
Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi
Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 2 yeni iş makinesi daha dâhil etti. 2 adet silindir iş makinesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Makina İkmal Şube Müd...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.