Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi

Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 2 yeni iş makinesi daha dâhil etti. 2 adet silindir iş makinesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Makina İkmal Şube Müdürlüğü makine parkında yerini aldı. Kent genelinde sürdürülen yol yapım, bakım onarım ve karla mücadele çalışmalarında kullanılan 70 adet iş makinesi 90 adette kamyon ve kamyonet bulunan araç filosuna, asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet silindir iş makinesi de dahil oldu.