Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak 

İzmit Belediyesi, Kocealispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası’nın 25. yıl dönümü dolayısıyla 17 Nisan Pazar günü Kocaelispor efsanelerini bir araya getirecek. Programa yurt içi ve yurt dışından spor camiasının önemli isimleri katılacak. Kupa zaferinin baş mimarlarından Teknik Direktör Holger Osieck ise yıllar sonra Kocaeli’de eski dostları ile buluşacak.



OSİECK ÇOK HEYECANLI

Programa eşi Elizabeth ile birlikte Zürih’ten gelerek katılacak olan Holger Osieck, 15 Nisan’da İzmit’e gelecek ve 16 Nisan’da Kocaelispor’un Bandırmaspor ile oynayacağı maçı stattan izleyecek. 24 yıl sonra İzmit’e gelecek olan ünlü teknik adam, eski dostları ve takımını göreceği için heyecanla gün saymaya başladı.



ABU DABİ, ZÜRİH, ALMANYA, SIRBİSTAN, ROMANYA

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan anlamlı programa Osieck dışında efsane kaleci Dumitru Stingaciu antrenörlük yaptığı Abu Dabi’den, bu heyecana ortak olmak isteyen Stingaciu’nun oğlu Alex Romanya’dan, Mişko Mirkoviç Sırbistan’dan, Erhan Albayrak ise Almanya’dan gelecek. 1997 yılında kadroda olan futbolcuların katılacağı programda, dönemin başkanı Sefa Sirmen’in yanı sıra dönemin yöneticileri, basın mensupları ve kulüp çalışanları da yer alacak.