31 Mar 2022 - 15:46- Gündem G: 31 Mar 2022 - 15:48

Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak 

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 1997 yılı Türkiye Kupası zaferinin 25. yıl dönümü programına kupa zaferinin baş mimarlarından Teknik Direktör Holger Osieck’in yanı sıra Kocaelispor’un birçok efsane ismi katılacak

Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak  mask

İzmit Belediyesi, Kocealispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası’nın 25. yıl dönümü dolayısıyla 17 Nisan Pazar günü Kocaelispor efsanelerini bir araya getirecek. Programa yurt içi ve yurt dışından spor camiasının önemli isimleri katılacak. Kupa zaferinin baş mimarlarından Teknik Direktör Holger Osieck ise yıllar sonra Kocaeli’de eski dostları ile buluşacak. 


OSİECK ÇOK HEYECANLI

Programa eşi Elizabeth ile birlikte Zürih’ten gelerek katılacak olan Holger Osieck, 15 Nisan’da İzmit’e gelecek ve 16 Nisan’da Kocaelispor’un Bandırmaspor ile oynayacağı maçı stattan izleyecek. 24 yıl sonra İzmit’e gelecek olan ünlü teknik adam, eski dostları ve takımını göreceği için heyecanla gün saymaya başladı. 


ABU DABİ, ZÜRİH, ALMANYA, SIRBİSTAN, ROMANYA

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan anlamlı programa Osieck dışında efsane kaleci Dumitru Stingaciu antrenörlük yaptığı Abu Dabi’den, bu heyecana ortak olmak isteyen Stingaciu’nun oğlu Alex Romanya’dan, Mişko Mirkoviç Sırbistan’dan, Erhan Albayrak ise Almanya’dan gelecek. 1997 yılında kadroda olan futbolcuların katılacağı programda, dönemin başkanı Sefa Sirmen’in yanı sıra dönemin yöneticileri, basın mensupları ve kulüp çalışanları da yer alacak.
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İZGİM’in kadın girişimcileri Sahrap Soysal’ın gündeminden düşmüyor mask
İZGİM’in kadın girişimcileri Sahrap Soysal’ın gündeminden düşmüyor
KOTSİAD’tan Başkan Hürriyet’e kongre daveti mask
KOTSİAD’tan Başkan Hürriyet’e kongre daveti
İzmit Belediyesi ile 21 Mart’ta dostluğa, sevgiye 1 etki mask
İzmit Belediyesi ile 21 Mart’ta dostluğa, sevgiye 1 etki
‘Leyla Hanım’ film ekibinden  Başkan Hürriyet’e doğum günü sürprizi mask
‘Leyla Hanım’ film ekibinden  Başkan Hürriyet’e doğum günü sürprizi
Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti mask
Gazeteci Demir Başkan Hürriyet’e kitabını hediye etti
İzmit Belediyesi, ipekböcekçiliği projesini genişletiyor mask
İzmit Belediyesi, ipekböcekçiliği projesini genişletiyor
Sahne ışıkları İzmit’ten yükselecek! mask
Sahne ışıkları İzmit’ten yükselecek!
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı mask
Sahrap Soysal İZGİM’e hayran kaldı
“Bütün İzmitlileri tiyatro oyunlarına davet ediyorum” mask
“Bütün İzmitlileri tiyatro oyunlarına davet ediyorum”
İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi’nde merdiven ve korkuluk çalışmalarına başladı mask
İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi’nde merdiven ve korkuluk çalışmalarına başladı

31 Mar 2022 - 15:46 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.534.838 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi mask
Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevine ziyaret mask
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevine ziyaret
Büyükakın: En borçlu belediye unvanını yakın zamanda kaybedeceğiz mask
Büyükakın: En borçlu belediye unvanını yakın zamanda kaybedeceğiz
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak  mask
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak 
Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi mask
Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi
Başkan Söğüt’ten kar timine teşekkür mask
Başkan Söğüt’ten kar timine teşekkür
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL