Büyükakın: Hizmeti iyi verirseniz ekmek fabrikası yapmaya meraklı değiliz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde 3 yılını değerlendirdi. ‘Sevdamız Kocaeli’ başlıklı sunumun gerçekleştirildiği toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, belediye birim müdürleri, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ilçe belediye başkanları, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Ekmek fabrikası diye konuşuldu ancak ekmek fabrikası yapmıyoruz. Fırıncılarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Ali Bey’e de söyledim; bu hizmeti iyi verirseniz biz ekmek fabrikası yapmaya meraklı değiliz. Halk ekmek bulmazsa halk ekmek fabrikası yaparız dedik. esnafla rekabet etmek, onların ekmeğiyle uğraşmak istemiyoruz ama nihai hesap verme yerimiz halkımız. Büyükşehir Meclis binamız yok.