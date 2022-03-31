Büyükakın: En borçlu belediye unvanını yakın zamanda kaybedeceğiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde 3 yılını değerlendirdi. ‘Sevdamız Kocaeli’ başlıklı sunumun gerçekleştirildiği toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, belediye birim müdürleri, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Akp eski il başkanı Mahmut Civelek, AKP önceki dönem Gençlik Kolları İl Başkanı Emre kahraman, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ilçe belediye başkanları, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İSTİFA SÜRECİNİ ANLATTI

3 yılını anlatan Büyükakın, “Zaman çok hızlı geçiyor. Başladığımız günden bu yana 3 yıl çok hızlı bir şekilde geçmiş. Bilecik Valisi iken yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız aradı ve dedi ki ‘istifa ediyorsunuz, sizi büyükşehir adayı olarak ilan ediyoruz’ dedi. Buraya geldik; ertesi gün sayın Cumhurbaşkanımız aday tanıtım toplantısında adaylığımızı ilan etti ve 128 gün boyunca çalıştık. O zamana kadar Cumhur İttifakı’nın adayıydık ondan sonra herkesin başkanı olacak şekilde çalışmaya başladık. Belediye nedir dediğinizde anlatacağım en önemli kelime ‘emanet’ kavramı olur. Asla akıldan çıkarmamamız gereken ikinci husus biz bu emaneti bu milletten aldık; rızasını kazanmamız gereken tek merci de milletti. Millete borcumuz vardı; milletin dışında herhangi bir güç odağı ya da güçlü bizim için rızası alınacak makam olamazdı. Bunu hiç akıldan çıkarmadan çalışmamız gerekiyordu. 1095 gün oldu” dedi.

DEVAM EDEN PROJE SAYILARI

Büyükakın, sunumu devamında şu ifadelere yer verdi; “Bayram dahil olmak üzere, gece dahil olmak üzere, gün dahil olmak üzere 1095 gündür durmadan, şikayet etmeden, yorulmadan koşturmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim kulağımızda sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği talimatlar, büyüklerimizin öğütleri var. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi gereğince asıl makamın insan olduğunu, Kocaeli’deki hemşerilerimiz olduğunu, onların mutluluğu için çalıştığımızı akıldan çıkarmadan devam ediyoruz. Tamamlanan eser ve hizmetlerimizin sayısı 309 tane. Bunların 66 tanesi ulaşım, 44’ü altyapı, 66 üst yapısı, 45’i çevre ve şehircilik, 48 sosyal ve kültürel hizmet, 11 istihdam ve üretim, 29’u da pandemi. Bunların toplam bedeli 4 buçuk milyar lira. Toplam 102 tane iş sahada devam ediyor. 29’u ulaşım, 29’u altyapı, 25’i üst yapı, 16’sı çevre ve şehircilik, 3’ü de istihdam ve üretim. İhale ya da proje aşamasında 155 eser ve hizmet ihale sürecinde. Bunların bedeli ise 2 milyar 600 milyon 393 bin 982 TL. bunları yapacağız, edeceğiz değil; yapıyoruz.

“KOCAELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET”

Gebze- Darıca Metrosu’nun tamamlanma oranı yüzde 43 civarında. Kocaeli için hayati şeylerden birisiydi. O günkü fiyatlarla 5 milyar tutacak. 3 yıllık yatırım bütçemizin tamamına tekabül eden bir büyüklük. Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi kritikti. Cumhurbaşkanımız ile görüştük; bizim de aslında ummadığımız bir şekilde cumhurbaşkanımız ‘tamam’ dedi. Kısa sürede bu proje bakanlığa devredildi. Yapımı bittikten sonra büyük ihtimalle Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilecek. 15.6 kilometre, 2023’ün başında Gebze, 2024’ün başına kadar Darıca kısmı hizmete alınacak. Bu Kocaeli için çok önemli bir hizmet. Şehir hastanesinin tramvay hattını da Ulaştırma Bakanlığımız ile birlikte yol bağlantıları, kavşak bağlantıları yapıldı; tamamlandı. Önce bir ihale yapıldı, başladılar, mahkeme kararıyla iptal edildi sonra tekrar başladılar yine mahkeme engeline takıldı. Israrlı bir şekilde bakanlık ve biz takip ediyoruz; burayı da bitireceğiz. Günlük 39 bin yolcu taşıyacak, 3 kilometrelik, 5 istasyonu olan bir tramvay projesi. Bizim tramvay hattımız ile Demokrasi Bulvarı’nda entegre oluyor. Şu anda yüzde 12 civarında.

KURUÇEŞME TRAMVAY HATTI NE DURUMDA?

Toplu taşıma için 90 tane daha alım için ihale devam ediyor. 2022 ağustos ayında inşallah teslimatı gerçekleştirilecek. Kuruçeşme tramvay hattı istasyonumuz devam ediyor. Derince’ye eskiden dönen yolu başka yerden devam ettiriyoruz. İmalat tamamlanmadığı için orada bir sıkışıklık oluyor. Bölgede yapılacak büyük kavşak ile birlikte inşallah ortadan kalkacak. İmalatı inşallah yılsonuna kadar tamamlanacak. İzmit Alikahya Stadyum Yolu inşaatı başladı. Sadece stadyum yolu değil. Darıca Osmangazi Köprüsü çok önemli konulardan bir tanesi. Gidiş-geliş ve çok ciddi sıkışıklık oluyor. İhalemizi yaptık; inşaatımızı başlatıyoruz; ilave bir köprü daha yapılacak. 205 metre uzunluğunda bir köprü ilave edeceğiz. Çayırova Turgut Özal Köprüsü tek geçiş. Gebze’nin diğer bağlantı problemlerini çözmüştük, OSB ile bağlantıyı hallettik. 65 metrelik bir köprü daha buraya ilave edip Çayırova’daki bu kısımdaki trafiği rahatlatacağız.

“GEBZE’DE 19 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Dilovası’nın yıllardır beklediği hastane bağlantı yolu projesi vardı. Devasa bir viyadük inşa ediyoruz. Hastaneye, şehirden ulaşımı kolaylaştıran imalat yapacağız. İnşallah 2022 sonunda tamamlanacak. Gebze’de 19 farklı noktada çalışma yapıyoruz. Gebze’nin trafik dolaşım planı rahatlıyor aslında. Ana mantığı birbirini daha az kesen trafik. İnşallah yılın sonunda bu projede bitecek. Karamürsel Tepeköy’de yıllardır beklenen yatırım. Sinyalize kavşak imalatı yapacağız. Kentin tamamında asfalt, yol, cadde, üst yapı işlerinin de toplam bedeli 296 milyon TL.

“BEN ŞEHRİMDE İNSANLAR ÖLMESİN İSTİYORUM”

İSU’yu yatırımcı bir kuruluş olarak yaşatmamız gerektiğini, şehrin geleceği olduğunu hep söyledik. Küresel ısınma ile artan afet sıklıkları ve sayısı afetlere hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Bir anda ve büyük şekilde yağışlar ortaya çıkıyor bu da şehrin altyapısını güçlendirmek dışında bir çare yaratmıyor. Zorluklar yaratıyor. İlçelerde olan sorunlar nedeniyle özür diliyorum. Ben şehrimde insanlar afetlerden ölmesin istiyorum. Boynumuz büyük kalmasın istiyorum. Her şeye rağmen, yapılacak bütün eleştirilere rağmen bütün bunları göğüsleyelim; altyapıya yatırım yapmamız gerekiyorsa yapalım diye baktık. İSU’yu sürekli yatırım alanında tutmaya çalıştık. 363 kilometrelik içme suyu hattını devam ettiriyoruz. 153 mahalle yararlanacak. İçme suyunun kesilmemesi en hayati konumuz. Bir şeyi yaparken fark edilmez, durduğunda fark edilir. Şu anda burada elektrik var, olmasa fark ediyoruz. Sokakta çöp yoksa kimse fark etmiyor. Buradaki hizmetleri böyle görmek ve popülizmden uzak durmak lazım. Sahada 273 milyon 421 bin TL’lik proje devam ediyor.

“ KARTEPE TELEFERİK PROJESİ KENTİN TARTIŞILAN PROJESİ”

Toplam 194 kilometrelik kanalizasyon hattının inşası devam ediyor. Yağmur suyu ve dere ıslahları kapsamında 66 mahalleye hizmet ediyor. İçme suyu depoları bizler için hayati yerler; bunların bir kısmını yeniliyor, bir kısmına ilave yapıyoruz. Darıca, doğrudan İSAŞ hatlarından hizmet alan ilçemiz. Hatta onarım varsa suyunu kesmeden yapma olanağı yoktur. Bunlar olmasın diye devasa depolar yaptık. Bütün maliyetlere katlanarak, kesintiye de sebep olmayacak şekilde işleri idare ettik. 90 milyon 610 bin TL’lik proje oldu. Darıca’da su kesilmesini engelleyecek. Kartepe Teleferik Projesi, kentin en çok tartışılan projesi. İhale süreciyle mahkemede birbirleriyle mücadele ediyorlar. İki büyük firma var. bu işi alabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. Bizden kaynaklanmayan kusurlardan, onların bu işi alabilme mücadelesinden dolayı engelleniyor. Son bir daha ihale yaptık; onun altını bağlamaya çalışıyoruz. Bizde bir sorun yok; kasamızda para var. mali durumumuz son derece güçlü. Yasal prosedürler tamamlanırsa hızla inşaata başlayacağız; her şeyi hazır.

“BÜTÜN OKULLARIMIZIN KODLAMA SINIFI OLACAK”

Kandıra Belediyesi 47 milyon lira görünüyor ama aslında bundan daha yüksek bir bedel. Tamamlandı ancak daha eklemedik çünkü yüzde 99 durumda. Belediye de tam içine yerleşmedi. Kandıra’ya 50-100 sene hizmet edecek bir bina. Tıbbi Aromatik Tesisinde imalat, büyük ölçüde tamamlandı. Kısa bir sürede 15 bin dönümlük arazide yapılan üretim burada işlem görebilecek. İtfaiye hizmet binasında yüzde 99’larda geldik. Interteks Fuar Alanı’nın hemen yanında hizmet vermeye devam edecek. Önümüzdeki yeni araçlarla müfrezemizi güçlendireceğiz. Gönüllü itfaiyecilerden eleman almıştık. Kısa sürede hizmet eden bir alan olacak. Robotik kodlama atölyelerinde 198 kodlama atölyesi kuruldu. Bu okuma-yazma gibi bir şey. 2022 yılında 100 tane daha yapacağız. 2023’te de 100 tane daha yapacağız. İnşallah bütün okullarımızın kodlama sınıfı olacak.

“CİDDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLERİ YAPILIYOR”

Cedit’te yüzde 99 seviyesinde vatandaşın rızası alındı. Yüzde 99’u tamamlandı. Cedit aslında yeni demek. Gölcük Kentsel Dönüşüm’de Çevre Bakanlığımız çalışmalara başladı. İzmit’te yapılanı Gölcük’te yapacağız. Çayırova Sazlıdere Kentsel Dönüşüm’de ihalesi yapıldı. Yeni sanayi sitesi alanları oluşturmak için çalışıyoruz. Önce vatandaşlarımızı yerleştireceğiz sonra da diğer imalatları yapacağız. Dilovası’nın en büyük dertlerinden biri Kömürcüler OSB idi. Faaliyetleri durduruldu. Kendi rızalarıyla oldu. İhalesi yapıldı. Yüzde 10 mertebesinde bir iş kaldı. 700 dönümlük bir alan Kömürcüler OSB. Kömürcülük faaliyetleri tamamen duracak, bakanlığın vereceği bir karar doğrultusunda başka bir konsepte faaliyet devam edecek. 24 hektarlık bir kamulaştırma alanı oluşturduk. Buraya da yenilenen Dilovası, yeni bir Dilovası inşa edilecek. Birinci etapta 651, ikinci etapta 872 konut yapılacak. Ciddi kentsel dönüşüm işleri de yapılıyor.

“SAĞLIK KENT’İN YAKIN ZAMANDA İMALATI BAŞLIYOR”

Sağlıkçılarımıza verdiğimiz söz verdi. Rahatlıkla ödeme yapıp sahip olabilecekleri konutlar olacağını söylemiştik. Sağlık Kent için ihalemizi gerçekleştirdik, yer teslim süreçleri devam ediyor. Yakın zamanda imalatı başlıyor. Gebze Millet Bahçesi 57 hektar alan. Dilovası’nda millet bahçesi 221 hektarlık alan; bu da Dilovamıza çok yakışacak. Körfez İlimtepe Millet Bahçesi 390 dönemlik bir alanda dönüşüm başladı. Gölcük’te sahil düzenlemesi devam ediyor. 29 milyon TL’lik proje. Büyük bir marina imalatına da başlayacağız. Parklar yapılıyor. Çok güzel bir sosyal alan Dilovası’na kazandırılmış olacak.

“KOÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEKLİNDE KONUMLANDIRACAĞIZ”

Çevre denetimi ve temizliği her yönüyle devam ediyor. Denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Müsilaj meselesinden kurtulmak için de önümüzdeki süreçte 3 tane daha yatırım yapıp bütün tesislerimizi ileri biyolojik arıtmaya döndürmüş olacağız. Bütün ileri biyolojik arıtmadan geçtiği tek il olma unvanına devam edeceğiz. SEKA Kültür Havzası’nda 3 tane imalatımız tamamlandı. Kağıt müzemizin içinde kütüphane var. Gençlerden hep kütüphane talebi görüyorum; sayısını arttırma kararı verdik; bir tanesini buraya yapacağız. Gençler 20.00’den sonra kapanmasın diyor. SEKA Kültür Havzası projesinde 4 bin 400 metrekarelik bir genç mekan oluşturacağız. Mimarlık Fakültesi’nde proje çalışmaları devam ediyor. O tamamlandıktan sonra da KOÜ Mimarlık Fakültesi şeklinde konumlandıracağız.

MİLLİ İRADE MEYDANI 11 NİSAN’DA İHALEYE ÇIKIYOR

Milli İrade Meydanı Projesi’nde 12 bin metrekarelik bir alan meydan fonksiyonunu koruyor. Ortada çok fonksiyonlu işin yapılabildiği bir alan olarak tasarladık. Bu kadar büyük bir alanın boş bir meydan olarak tasarlanması halinde yönetilmesi mümkün olmayacaktı. Bunlar alışveriş alanları değil. Meydanı algılayabildiğiniz bir tasarım. Maksimum 400 araçlık bir otopark olacak. 11 Nisan’da ihalesi yapılacak, yani bu sene imalatı başlayacak”

FUAR ALANI NE OLACAK?

Kocaeli Fuar Alanı’nda imalat inşallah bu yıl başlayacak. Fuar Alanı’nın bitişinden Interteks alanından sulak alana birleşmesi konusunda nasıl bir fonksiyon yüklenmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Buranın kamusal alan olarak kalması fikri giderek hakimiyet kazanıyor. Ama Fuar Alanı olarak 300 dönümlük bir yeri Cengiz Topel Havaalanı’nın yan tarafından büyükşehir olarak araziyi satın aldık. Henüz verilmiş bir tasarım kararı yok. Mevcut fuar alanından toplam 2 kat büyüklüğünde bir fuar alanı yapılması planlanıyor. Fuar ve kongre merkezi olarak düşünüyoruz. Fatih’in son otağını kurduğu Hünkar Çayırı mevkiinde devri aldık. Proje çalışmalarını yürütüyoruz. Alanın tamamı tasarlanıyor.

“İZMİT’TEKİ BİNAYI YIKACAĞIZ”

35 farklı noktada üst geçit ihtiyacı olduğunu tespit ettik. 16 tanesinin imalatı için harekete geçtik. İki tanesinin ihalesi de yapıldı. Toplamda 35 tane üst geçidin imalatı bu sene ya da önümüzdeki dönemde tamamlanacak. Bu da kentin kritik işlerden bir tanesi. Mekanik katlı otoparklar yapılacak. İzmit İnönü Caddesi’nde Kocaelispor’un bir dönem kullandığı binayı önümüzdeki günlerde yıkacağız. Butik otoparklar yapmak istedik. Derince Sporcu Mükemmeliyet Merkezi sadece Kocaeli’deki değil Türkiye’deki sporcuların kamp yapmasına da fırsat verecek devasa bir alan olacak. Engelsiz yaşam merkezlerini bir tane İzmit’te bir tane de Gebze’ye inşa etmek amacıyla uygulama projelerine çalışmalara başlıyorlar. Bu yıl içerisinde başlanacak. Bir buçuk yıl gibi bir zamanın ardından ikisi de hizmet vermeye başlayacak.

“HALK EKMEK BULAMAZSA FABRİKA YAPARIZ DEDİK”

Karamürsel Denizcilik Müzesi için bir müze ekibi çalışıyor. Projeleri bitmek üzere. Ulaştırma Bakanlığı’na ait bir yer. Bunu da onlardan satın alacağız. Bu kentte deniz müzesi olacaksa bunun adresi Karamürsel olmalıdır diye düşündük. Körfez Mimar Sinan Meydanı’nın yeni bir çehreye kavuşturacağız. Başiskele’ in uzun zammadır beklediği termal tesiste projeler tamamlandı. Mimarisiyle de gerçekten güzel bir çehre katacak. İhalesi, hazırlık aşamasında. Toplamda hizmete alınması bir buçuk yıl gibi zaman alacaktır diye düşünüyorum. Afetler hayata bakışımızı değiştiriyor; bu kentin afet mutfağına ihtiyacı olacak. 5 bin 194 metrekare bir alan. Allah lazım etmesin ama lazım olursa elimizde olsun diye bir alan. Ekmek fabrikası diye konuşuldu ancak ekmek fabrikası yapmıyoruz. Fırıncılarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Ali Bey’e de söyledim; bu hizmeti iyi verirseniz biz ekmek fabrikası yapmaya meraklı değiliz. Halk ekmek bulmazsa halk ekmek fabrikası yaparız dedik. esnafla rekabet etmek, onların ekmeğiyle uğraşmak istemiyoruz ama nihai hesap verme yerimiz halkımız.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM PROJELERİDEN”

Büyükşehir Meclis binamız yok. SEKA alanında bulunan eski arıtma tesisi. Bu Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden birisidir. Bunun projeleri bitti. Nisan ayı sonunda tamamlanacak. Yeni terminal alanları yapıyoruz. Gölcük’teki mezba binasını bu yapılabilsin diye kaldırdık. Bir başka terminali de Karamürsel’e yapacağız. Karamürsel’deki terminal binasının eli kulağında. Yeni Millet Bahçeleri 5 farklı noktada planlama aşamasında. Darıca, Başiskele, Çayırova, Kandıra ve Karamürsel’de yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük millet bahçesi unvanını yakalamış olacağız. Gebze’de muhteşem bir doğal yaşam alanımız var: Ballıkayalar. Kentin turizmine kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Doğal yapıya uygun. Toplam 1603 hektar. Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı için bakanlıktan onay bekliyoruz. Park ve sahil düzenlemeleri devam ediyor. Gebze’de hal binası yapacağız ardından eskisini kaldıracağız. Özel öğrencilerimizin kaynaştırma sınıfları tipinde devlet okullarında destek eğitim sınıfları yapılacak. Körfez Dip Çamuru Temizliği 5 yıl içerisinde tamamlanacak. Yaklaşık maliyeti 1 milyar 750 TL. 8.5 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek. Bu Türkiye’nin en büyük temizlik projesi olacak. Geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yaptık, bizim 500 milyon liralık katkı vermemizi istediler. 5 yıl içerisinde vereceğimizi taahhüt ettim. Temizlenmesi lazım; Körfezimiz için hayati proje olacak. Yaz aylarında başlar diye tahmin ediyorum.

“EN BORÇLU BELEDİYESİ UNVANINI KAYBEDECEĞİZ”

Borçlandık mı? 2443 kişiden 2282 kişiye düştük. 161 kişi 2019’dan bu yana azaldı. Emekli olanlar var, işten kimseyi atmadık. İSU’da 1541’den 236 kişi artarak 1777 oldu. İştiraklerde 7102’den 7394 kişiye çıktık. Bunun sebebi yeni otobüsler. Keyfi bir alım yapmıyoruz. Toplamda 367 tane artışımız var. 6.2 milyar TL borcumuz vardı. Türkiye’nin en borçlu belediyesi deniliyor ya hazineye borcu olan belediye biziz. Hazineye borcu az olan ama toplam borcu çok olan birçok belediye var. Hazineye olan borcu en çok olan unvanını yakın zamanda kaybedeceğiz. 2 milyar 155 lira borcumuzu ödedik. 4 milyar 68 milyon borcumuz kaldı. Toplam 2 milyar gibi borcumuz kalacak.

“5 BUÇUK MİLYAR BORÇLANABİLİR”

Şöyle bir müjde daha verebilirim: biz borçlanamıyorduk. Çünkü belediyeler borçlanırken bir önceki yılın bütçesindeki gelirlerin kesinleşmiş olan rakamı alınır, yeniden değerlendirme katsayısıyla çarpılır ve limit belirlenir. Bizim tekrar borçlanabilir rakam 10 milyar TL. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir şey için borçlanmak istese 5 buçuk milyar borçlanabilir. Önceden borçlanamıyorduk. Şu anda borçlanmaya ihtiyacımız yok. İşimizi yapıyoruz ama işimizi yaparken paramızı da iyi yönetiyoruz. Bunu bir lütuf olarak söylemiyorum; sizlere hesap vermek için söylüyorum. Bu emaneti hakkıyla yaptığımız söylemek istiyorum. 1095 günün hesabını milletimize 2 saatte vermeye çalıştım.”