31 Mar 2022 - 16:21- Gündem G: 31 Mar 2022 - 16:22

Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevine ziyaret

Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde görevli Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç, İzmitli vatandaşların sıcak yemek ihtiyacına karşılık verecek ve yakın zamanda açılacak olan aşevine ziyarette bulundu

Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevine ziyaret mask

Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde görevli Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç, İzmit Belediyesi’nin aşevini ziyarette bulundu. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevinde görev yapan Gıda Teknikeri Mithat Uğur Öktem ve Aşçı Yavuz Acar, Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç’a eşlik etti. Görevliler Dilmaç’a İzmit Belediyesi Aşevi ve Anne Eli proje mekanını gezdirerek kapasite, hizmet kitlesi, kapsamı ve misyonu konusunda detaylı bilgi verdiler. 


FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Deprem Bölgesi olan Marmara Bölgesi’nde olası bir doğal afet durumunda yapılabilecek iş birlikleri ve vatandaşlara sağlanabilecek sıcak yemek hizmeti ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahvesi kendisini de ziyaret eden Afet Uzmanı Dilmaç’ı aşevi açılışına davet etti. 

31 Mar 2022 - 16:21 - Gündem

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