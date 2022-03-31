Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi

Başiskele’de spora büyük önem ve destek veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Kocaeli 1. Amatör Küme A Grubu’ndan Süper Amatör Lig’e yükselme final maçında Derince Birlikspor’u 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Başiskele Belediyespor yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını belediyede ağırladı.

Başkan M. Yasin Özlü’nün de desteğiyle büyük atılım gösteren Başiskele Belediyespor, Süper Amatör Lig’e yükselmenin sevincini yaşıyor. Şampiyonluk kupası ile birlikte Başkan Özlü’yü ziyaret eden Başiskele Belediyespor Başkanı Serdar Tuncay, tüm takım adına desteklerinden dolayı genç başkana teşekkürlerini ilettiler.

BAŞKAN ÖZLÜ: BİZİM İÇİN SPOR AHLÂKI BAŞARIDAN DAHA ÖNEMLİ

Ziyarette konuşan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, başarılarından dolayı tüm takıma tebriklerini iletirken spor ahlâkı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Başiskele’de sporcuların başarılarından daha çok spor ahlakının kendileri için daha önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, “Başiskele Belediyesi olarak ilçemizde bizler sporcu kardeşlerimizin kendisine, arkadaşına, hocalarına, rakibine, hakeme ve taraftarlara saygısı olacak. Bu konuda doğru gelişen bir nesil geliyor. Sadece kazanmak değil, spor ahlâkı da bizim için çok önemli. Sizler de bu noktada müsabakalarda buna azami derecede riayet ettiniz. Bu yüzden sizlere ayrıca teşekkür ederim.” diye konuştu.

“DİĞER SPOR BRANŞLARINA DA YÖNELECEĞİZ”

Başiskele’de çocuklar ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda Genc-i Âlâ Gençlik Modeli kapsamında yaz ve kış spor okullarında geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeye başladıklarını ifade eden Başkan M. Yasin Özlü, “Başiskele’mizde spor kültürünün yayılması adına farklı branşlara da ağırlık veriyoruz. Spora meraklı ve yetenekli kardeşlerimiz yaz ve kış spor okullarımızda eğitimlerine devam ediyor. Karate, cimnastik, masa tenisi, basketbol, voleybol, yüzme, satranç ve izcilik spor branşlarında genç kardeşlerimiz şu anda spor okullarımızda yetişiyor. Bu spor dallarına da yönelecek ve kulüp bazında yetenekli sporcu kardeşlerimize lisans çıkaracağız. Ama bizim asli amacımız gençlerimizin spor yaparak hem fiziki hem de zihni gelişimlerine katkı sunmak, gençlerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır.” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Özlü, Başiskele Belediyespor yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularıyla günün anısına fotoğraf çektirdi ve Süper Amatör Lig’de takıma başarılar diledi.