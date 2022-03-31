İzmit Belediyesi birim sorumlularına ‘problem çözme’ eğitimi

İzmit Belediyesi kurum içi eğitim programlarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi birim sorumlusu olan personele geçtiğimiz günlerde Belsa Plaza 9. Kat Toplantı Salonunda 09.30 – 16.30 saatleri arasında 2022 Yılı Yıllık Eğitim Planında yer alan “Problem Çözme Teknikleri Eğitimi” verildi.
BİRİM SORUMLULARI KATILDI
Eğitime tüm birimlerden Birim Sorumluları katıldı. Eğitimde problem nedir ne değildir? Problemlere ilişkin algımız, problem çözümünde engeller, problem çözme süreci ve kurumsal problem çözme teknikleri konu başlıkları anlatıldı. Katılımcılar için faydalı olan eğitime 22 personel katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.