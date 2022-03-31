İzmit Belediyesi birim sorumlularına ‘problem çözme’ eğitimi

İzmit Belediyesi kurum içi eğitim programlarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi birim sorumlusu olan personele geçtiğimiz günlerde Belsa Plaza 9. Kat Toplantı Salonunda 09.30 – 16.30 saatleri arasında 2022 Yılı Yıllık Eğitim Planında yer alan “Problem Çözme Teknikleri Eğitimi” verildi.



BİRİM SORUMLULARI KATILDI

Eğitime tüm birimlerden Birim Sorumluları katıldı. Eğitimde problem nedir ne değildir? Problemlere ilişkin algımız, problem çözümünde engeller, problem çözme süreci ve kurumsal problem çözme teknikleri konu başlıkları anlatıldı. Katılımcılar için faydalı olan eğitime 22 personel katıldı.