Alaaddin Sarı; “İkramiye ve fazla mesai hakkımızı istiyoruz”

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Pirelli, Prometeon ile yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki 10 Şubat tarihinde başlamıştı. Bu hafta ise 6’ıncı tur görüşmeler başladı. Brisa, Pirelli, Prometeon yetkilileri yapılan 6’ıncı toplantı Tryp By Wyndham Otel’de yapıldı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Ocak ayının sonunda yaptığı basın toplantısında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin detayını paylaşmış, ilk 6 ay için yüzde 50 zam talepleri istediklerini belirtmişti.

İŞVEREN TAM KADRO KATILDI

Toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı, başkan yardımcıları, Prometeon İnsan Kaynakları Sorumluları Nil Himmetoğlu, Ayça İnaltekin, Okan Vural, Brisa Çalışma Kaynakları Müdürü Murat Şahin, Brisa Çalışma İlişkileri Müdürü Nilgün Özkan, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli İnsan Kaynakları Sorumlusu Hakan Bahtiyar ve Pirelli Hukuk Kaynakları Sorumlusu Cemile Onay katıldı.

31 MADDE GEÇTİ

Toplantı sonunda açıklama yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı; “Bugün 9 madde geçti. Şu ana kadar destek hizmetlerinde 31 madde geçmiş oldu. Desteği ayrı tutmamızın nedeni, üretim ile desteği aynı nitenlendirdiğimizde kavramsal olarak karışıklıklar oluyor. Üretim ile desteği de birleştireceğiz. İşveren bazı maddelere üretim bazlı bakıyor. Bazı maddelerin hem üretim de hem de destekte de geçeceğini gördük. Verimli bir toplantı oldu.

FAZLA MESAİ VE İKRAMİYE

Destekte üzerinde durduğumuz madde, fazla mesai ve ikramiye konusu oldu. Düşük olan ücretleri yükseltmek bizim taviz vermeyeceğimiz bir konu oldu. Fazla mesai ücretlerinin yüzde 85’den yüzde 100’e çıkartmak istiyoruz. İkramiyenin de 100 günden 120 güne çıkarılmasını istiyoruz. Fazla mesai ve ikramiye hakkımızı bu toplu sözleşmede almak istiyoruz. Bir önceki sözleşmede özel sağlık sözleşmesi hakkımızı aldık. Destekte ikinci toplu sözleşmemiz. İyileştirmeler yeni yeni oluşuyor. Bunlar yavaş yavaş olan şeyler. Belki biz belki bizden sonra gelen arkadaşlar bunu başarabilir.

SOSYAL HAKLARDA YÜZDE 60 ZAM

Bu toplantıda genelde hep parasal konular gündeme geldi. Ücret konusunda net bir şekilde gelmediler. Biraz daha çalışıp diğer toplantıya gelmelerini söyledik. Toplu İş Sözleşmesi’nin her 2 senede bir olması konusunda anlaşıldı. Evlenme yardımı yüzde 57, ölüm yardımı yüzde 66 olarak geçti. Yemek yardımı yüzde 75, mağduriyet yardımında ise yüzde 46’da anlaştık. Sosyal yardımlarda ortalama yüzde 60 olarak zam verdiler” dedi. Bir sonraki toplantı 6 Nisan tarihinde saat 14:00’da yapılacak.