31 Mar 2022 - 19:56- Asayiş G: 31 Mar 2022 - 19:57

Eşini sırtından bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini sırtından bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı.
Eşini sırtından bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı mask

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Kamer Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe P.’yi (41) sırtından bıçakladı. Ayşe P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşini bıçakladıktan sonra 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak kayıplara karışan ve Sakarya’da yakalanan şüpheli H.P. ise Kocaeli’ye getirildi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

31 Mar 2022 - 19:56 İHA Kocaeli- Asayiş

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