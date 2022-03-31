Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 255 bin 200 boş makaron, 21 bin 400 içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 600 paket kaçak sigara, 655 sökülmüş tütün bandrolü, 1 kilogramlık 37 paket bandrolü sökülmüş tütün, 25 kilogramlık açık kıyılmış tütün, sigara sarma makineleri ve kompresörler ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
31 Mar 2022 - 20:49- Asayiş Güncelleme: 31 Mar 2022 - 20:53
Kocaeli’de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.