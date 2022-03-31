31 Mar 2022 - 20:50- Asayiş G: 31 Mar 2022 - 20:51

Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarmayı harekete geçirdi.
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler mask

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı’nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

31 Mar 2022 - 20:50 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.534.838 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Okul önlerindeki trafik düzenini gönüllüler sağlayacak mask
Okul önlerindeki trafik düzenini gönüllüler sağlayacak
Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis mask
Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis
Eşini öldürdükten sonra kaçmıştı Sakarya'da yakalandı mask
Eşini öldürdükten sonra kaçmıştı Sakarya'da yakalandı
Sokak ortasında dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı mask
Sokak ortasında dehşet yaşatan şüpheli tutuklandı
Kocaeli’de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi mask
Kocaeli’de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti mask
Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL