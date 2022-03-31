31 Mar 2022 - 20:56- Siyaset G: 31 Mar 2022 - 21:01

Barajın yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM'de kabul edildi

Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren Milletvekili Kanunu ve Seçim Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Barajın yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM'de kabul edildi mask

Bir süredir gündemde olan seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ayrıntılar geliyor...

31 Mar 2022 - 20:56 - Siyaset

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