Seçim kanunu Meclis’ten geçti! Seçim barajı düştü

TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekili Seçim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi ve yasalaştı. Kabul edilen yasa ile, seçim barajı yüzde 7 olarak uygulanacak. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.
GRUP KURMA ŞARTI KALKTI
Siyasi partilerden grup kurma şartı aranmayacak. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek.
SEÇİM KURULLARI
İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek.
KÜTÜK DÜZENLEMESİ
Kütük düzenlemesi nedeniyle hiçbir seçmen oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adres kayıt sisteminde görünmeyenler, en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - düşündüler taşındılar gerçekten de en kapsamlı ve işlerine en çok yarayan seçim yasasını çıkarttılar . maalesef ben muhalefetin yeterli uyanıklığı direnci göstermediği görüşündeyim . ELİNDEN İŞİNİ EKMEĞİNİ ALIP YABANCILARA VEREN İKTİDARA İŞÇİNİN , DÜKKANININ YANINA VERGİ MUAFİYETLİ AVANTAJLI DÜKKAN AÇAN YABANCIYI DESTEKLEYEN İKİDARA ESNAFIMIZIN , HALKIN VERGİSİ SİGORTA PRİMİ İLE YABANCININ HASTANELERDE KENDİSİNDEN ÖNCELİKLİ SIRA VEREN İKTİDARA HASTALARIN , YABANCILARA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE LİSE DİPLOMASI BİLE SADECE BEYANINA BAKILARAK SINAVSIZ KAYIT EDEN İKTİDARA ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİNİN , KENDİSİ EVSİZ İKEN YABANCILARA 2 KATLI MUSTAKİL KONUTLAR YAPIP VEREN İKTİDARA KİRACILARIN , SOKAKLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ BOZAN YABANCI DİLENCİLERİ BURADA TUTAN İKTİDARA, KREDİ BORCU İÇİN İCRAYA VERİLİRKEN YABANCILARIN BANKAMATİKLERDE KENDİ VERGİSİNİN ÜZERİNDEN PARA VEREN İKTİDARA HALKIMIZI OY VERECEĞİNİ SANMIYORUM .
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.