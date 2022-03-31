Yaralı sürücü sedyede hüngür hüngür ağladı

Kaza, İzmit ilçesinde bulunan Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 34 LMD 72 plakalı otomobil, İzmit istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön lastiği yerinden çıktı. Bir süre savrulan otomobil yol kenarında durabildi. Sürücü B.Y., otomobilin içerisinde sıkıştı.
Gözyaşlarına hakim olamadı
Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak çıkarıldı. Sedyeye alınan B.Y., acısından gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan B.Y. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.