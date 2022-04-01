3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da hafta başında önemli bir gelişme yaşanmış ve Teknik Direktör Murat Parlak ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertli kulüp, Murat Parlak’ın ayrılışının ardından çok sayıda teknik direktör olmak için kendilerine ulaşıldığını ancak sezon sonuna kadar yeni bir teknik direktörle anlaşmayacaklarını, takımın Yardımcı Antrenör Nuri İlker Kıldır’ın çalıştıracağını bildirir bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Takımımız ligin kalan maçlarını yardımcı antrenörümüz Nuri İlker Kıldır ile tamamlayacaktır. Her hangi bir teknik direktör arayışımız yoktur” ifadelerine yer verildi.
01 Nis 2022 - 08:24- Spor Güncelleme: 01 Nis 2022 - 08:25
Belediye Derincespor’u Nuri İlker Kıldır çalıştıracak
3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da hafta başında önemli bir gelişme yaşanmış ve Teknik Direktör Murat Parlak ile yollar ayrılmışt...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.