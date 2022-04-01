Belediye Derincespor’u Nuri İlker Kıldır çalıştıracak

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor’da hafta başında önemli bir gelişme yaşanmış ve Teknik Direktör Murat Parlak ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertli kulüp, Murat Parlak’ın ayrılışının ardından çok sayıda teknik direktör olmak için kendilerine ulaşıldığını ancak sezon sonuna kadar yeni bir teknik direktörle anlaşmayacaklarını, takımın Yardımcı Antrenör Nuri İlker Kıldır’ın çalıştıracağını bildirir bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Takımımız ligin kalan maçlarını yardımcı antrenörümüz Nuri İlker Kıldır ile tamamlayacaktır. Her hangi bir teknik direktör arayışımız yoktur” ifadelerine yer verildi.