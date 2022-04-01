01 Nis 2022 - 08:25- Spor G: 01 Nis 2022 - 08:26

Çınarlı yarışta ben de varım dedi! “2-0”

Süper Amatör Lig Play-Off Ligi 5. hafta maçında iki Derince takımı Çınarlıspor ile Sırrıpaşa Futbol Kulübü, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müc...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Çınarlı yarışta ben de varım dedi! “2-0” mask

Süper Amatör Lig Play-Off Ligi 5. hafta maçında iki Derince takımı Çınarlıspor ile Sırrıpaşa Futbol Kulübü, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Çınarlıspor ikinci galibiyetini elde etti ve Süper Amatör Lig A Grubu normal sezon şampiyonu olarak kendisini Play-Off maçlarında hatırlattı. Derince – Sırrıpaşa maçı ile birlikte ligin ilk yarısı da sona erdi.

TAYFUN ZİRVEDE TAMAMLADI

İlk 5 maç sonunda Gebze’den Tayfunspor 10 puanla ilk yarıyı lider tamamladı. Gölcük’ten Harbiş 9 puanla ikinci, Kartepe’den Köseköy Ateş 7 puanla üçüncü, Derince’den Sırrıpaşa ve Çınarlı 6’şar puanla dört ile beşinci ve Derincespor da 3 puanla sezonun ilk yarısını altıncı sırada tamamladı. İkinci yarının ilk maçları pazar günü oynanacak.

01 Nis 2022 - 08:25 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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