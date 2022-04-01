Çınarlı yarışta ben de varım dedi! “2-0”

Süper Amatör Lig Play-Off Ligi 5. hafta maçında iki Derince takımı Çınarlıspor ile Sırrıpaşa Futbol Kulübü, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Çınarlıspor ikinci galibiyetini elde etti ve Süper Amatör Lig A Grubu normal sezon şampiyonu olarak kendisini Play-Off maçlarında hatırlattı. Derince – Sırrıpaşa maçı ile birlikte ligin ilk yarısı da sona erdi.
TAYFUN ZİRVEDE TAMAMLADI
İlk 5 maç sonunda Gebze’den Tayfunspor 10 puanla ilk yarıyı lider tamamladı. Gölcük’ten Harbiş 9 puanla ikinci, Kartepe’den Köseköy Ateş 7 puanla üçüncü, Derince’den Sırrıpaşa ve Çınarlı 6’şar puanla dört ile beşinci ve Derincespor da 3 puanla sezonun ilk yarısını altıncı sırada tamamladı. İkinci yarının ilk maçları pazar günü oynanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.