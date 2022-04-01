Çınarlı yarışta ben de varım dedi! “2-0”

Süper Amatör Lig Play-Off Ligi 5. hafta maçında iki Derince takımı Çınarlıspor ile Sırrıpaşa Futbol Kulübü, Derince Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Çınarlıspor ikinci galibiyetini elde etti ve Süper Amatör Lig A Grubu normal sezon şampiyonu olarak kendisini Play-Off maçlarında hatırlattı. Derince – Sırrıpaşa maçı ile birlikte ligin ilk yarısı da sona erdi.

TAYFUN ZİRVEDE TAMAMLADI

İlk 5 maç sonunda Gebze’den Tayfunspor 10 puanla ilk yarıyı lider tamamladı. Gölcük’ten Harbiş 9 puanla ikinci, Kartepe’den Köseköy Ateş 7 puanla üçüncü, Derince’den Sırrıpaşa ve Çınarlı 6’şar puanla dört ile beşinci ve Derincespor da 3 puanla sezonun ilk yarısını altıncı sırada tamamladı. İkinci yarının ilk maçları pazar günü oynanacak.