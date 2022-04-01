Mutlu: Bu anlayışın ne ilimize ne ülkemize fayda getirmesi artık mümkün değil

Saadet Partisi İl Divan Toplantısı bugün İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya İl Başkanı Zafer Mutlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, Saadet Partisi Basın Sözcüsü ve GİK Üyesi Birol Aydın, il yöneticileri, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Programda 100 kişiye rozet takıldı. Öte yandan geçtiğimiz ay 300 yeni üye kazandırıldığı belirtildi.

“BİZ MİLLİ GÖRÜŞÇÜYÜZ DEYİP İKTİDARA GELENLER…”

Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Zafer Mutlu, “Saadet Partimizin Kocaeli’deki gücünü bu tabloyla ilan etmiş oluyoruz. Saadet Partisi geçmişte siyasette ne kadar etkiliyse bugün de o kadar etkili olmaya devam ettirecek. Çünkü Saadet Partisi her türlü fedakarlığı göze alan insanlar topluluğudur. Bizim bir milli görüş sevdamız var idi. 60 senelik bir yolculuk. İdealimiz kalkınmış bir Türkiye, herkesin inancına uygun yaşayabildiği bir Türkiye, gençlerin geleceğe daha güvenle bakabildiği bir Türkiye. Teknolojide tarımda sanayide gelişmiş dünyanın gelişmiş ekonomileri arasına giren bir Türkiye idealimiz vardı. Biz her fırsatta Erbakan hocamızla bu idealleri yerine getirmek için bu hamleleri yaptık ama ‘biz milli görüşçüyüz’ deyip iktidara gelenler 20 yıldır Türkiye’ye yaşatmış olduğu tablo ortada” dedi.

“HALKIN İÇİNE GİREBİLİYOR MUSUNUZ?”

“Türkiye’de acilen bir anlayış değişikliğine ihtiyacı var” diyen Mutlu, “Bir tane devlet eliyle fabrika kurmayanlar adalet anlayışını ülkemizin güvenilirlik noktasında dip yaptıranlar. Dış politikada İslam coğrafyasının tarumar edilmesine her türlü imkan tanıyanlar bugün hala ‘Biz de milli görüşçüyüz biz de Erbakan hocayı çok iyi tanırız’ diyebilmektedirler ancak buna inanan bir tablo bir insan yok. Millet artık gerçeği görmeye başladı. O yüzden bu ülkenin gerçek milli görüşçülere ihtiyacı olduğunu her fırsatta söylüyoruz. AK Partili milletvekilleri belediye başkanlarına şunu ifade ediyoruz: şu esnafa, pazara halkın içine tepkileri göze alarak girebiliyor musunuz? Hayır gidemiyorsunuz çünkü 20 yılın sonun millet iflas etmiş durumda. Türkiye’de acilen bir anlayış değişikliğine ihtiyacı var” ifadelerinde bulundu.

CEDİT VE YÜRÜYÜŞ YOLU PROJELERİNİ ELEŞTİRDİ

“Bu anlayışın ne ilimize ne ülkemize fayda getirmesi artık mümkün değil” diyen Mutlu, “Sadece ülke ekonomisi mi? Kocaeli’de belediyecilik de bitmiş durumda. Ya 20 yılda bir şehir savaştan çıkmış olsa inşa edilir. Şöyle bakıyoruz mesela Türkiye gündeminde havalimanları var. Kütahya Zafer Havalimanı çok gündeme geliyor. Bizim de burada Cengiz Topel Havalimanı var. 15 yıldır oraya yapılan masraf, bir açıyorlar tekrar işlemez hale geliyorlar. 4 yıl öyle kalıyor seçim zamanı açıyorlar. Pandemiden beri Cengiz Topel kullanılamaz halde. Kocaelimizin en büyük problemlerinden biri ulaşım, kentsel dönüşüm hepsi sıkıntılı. En son Cedit Mahallesi’nde 10 yıl uğraştılar milleti evinden barkından ettiler orayı yıktılar ama müteahhit bıraktı kaçtı. Zarar ediyoruz diye proje yarım kaldı. Yürüyüş yolu yılsonuna kadar bitecekti 2022’nin ortalarına yaklaşıyoruz hala 2-3 kişiyle çalışarak bitirmeye çalışıyorlar. Bu anlayışın ne ilimize ne ülkemize fayda getirmesi artık mümkün değil” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK TAKDİR EDİLEN SAADET PARTİLİLER”

Mutlu, son olarak, “Bir metal yorgunluğu var dolayısıyla önümüzdeki ilk seçimde milli görüşçüler hem ilimizde hem ülkemizde mutlaka iktidara gelmelidir. Daha fazla kaybedecek zamanımız yoktur. Bu inşallah böyle olacak. Bu ay sadece biz Kocaeli olarak 300’e yakın yeni üye kaydetmeyi başardık. İnşallah bu inancı, bu ideali 20 yıldır bitiremediler bundan sonra da bitirebilmelerine de imkan yoktur” dedi. Mutlu’nun ardından konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, “Çok kıymetli bir insan topluluğu olarak hep beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kıymetimizi bütün topluluk çeşitli vesilelerle hem bizim yüzümüze hem de kamuoyunda defalarca özgül ağırlığımızdan bahsediyorlar. Bu noktada rahatsız olanlar da oluyor ama Allah için Saadet Partilileri sevmeyen insan yok. Türkiye’de en çok sevilen takdir edilen Saadet Partililer. Bizi bu halimizle seviyorlar. Bizi sevmeyenler onların son dönemde bahsettiği dış güçler sevmiyor. Bizi uyarıcı olarak denge unsuru olarak seviyorlar ama bir şeyi yapmamız lazım. Bizi uyarıcı olarak sevmeleri mi gerekiyor Türkiye’nin bu halde kurtulması için idareci olarak da sevmeleri gerekiyor. Bizim idareci olmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“DEMOKRASİ ADINA KAN VE GÖZYAŞI GÖTÜRÜYORLAR”

Ejderoğlu sözlerinin devamında, “Önümüzdeki süreç, hedefimiz uyarıcı olmanın ötesinde idare etmek olmalı. İnşallah dış güçler de rahatsız olmaya devam edecekler ama ülke vatandaşımız bizi daha fazla sevecek. İnşallah o dokunmayı yapabilmek için daha disiplinli, sabırla, şefkatle ve daha özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Emin olun şu hayatta en rahat olduğumuz anlar bir araya geldiğimiz bu salon oluyor. Ülkemizi de böyle rahatlığa taşıyacak zemin hazırlamanız gerekiyor. Sevgiyle, şefkatle bazen susarak bazen sabır göstererek” dedi. Ejderoğlu’nun ardından konuşan Saadet Partisi GİK Üyesi ve Basın Sözcüsü Birol Aydın, “İyi ki Türkiye var, iyi ki Saadet Partisi var, iyi ki Saadet Partililer var. Şu dünyanın haline bakınız. Her gün on binlerce insan açlıktan ölüyor. 1 buçuk milyar insan içilebilir su kaynaklarından mahrum. 3 buçuk milyar insan affedersiniz tuvalet, hijyen nedir bilmiyor. Yine 1 buçuk milyar insan enerji ihtiyacını aydınlanma ihtiyacını kömürden ve tezekten sağlıyor. 10 milyonlarca mülteci insan hayat tüketiyor. Demokrasi adına kan ve gözyaşı götürüyorlar” dedi.

“TÜRKİYE HERHANGİ BİR ÜLKE DEĞİL”

Aydın, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; “Amerika, Rusya, Çin ve diğer emperyalist ülkeler dünyayı avuçlarının içine almışlar istedikleri gibi oynuyorlar. Öyle bir ekonomik çark ortaya koymuşlar ki gelişmekte olan ülkeler sittin sene gelişmiş ülke olamayacaklar, az gelişenler asla gelişmiş ülke olamayacak. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri yıllık 60 70 bin dolarla insanla hayatını idame ettirecek. Bazı insanlar günlük 1 dolarla hayatını idame ettirecek. Bu zulüm dünyasını dönüştürebilecek, adil düzen üstüne kurulacak dünyanın öncüsü kim olabilir? Tabii ki Türkiye olabilir. Türkiye herhangi bir ülke değil.

“TÜRKİYE SAADET PARTİSİ ANLAYIŞINI BEKLEMEKTE”

Müteşebbis ruhuna sahip yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla yeni dünyanın kurulmasına öncülük yapan Türkiye olacak. İyi ki bu mücadelenin öncüsüyüz. İyi ki Saadet Partisi var. Şu ülkeye bakınız bu kadar imkana rağmen ülkenin 20 milyondan fazla insanı yoksul, işsiz hem devleti hem kamu kuruluşları borç batağı içerisinde. Bir ülke düşünün 20 yıl işbaşında kalmış iktidarın yöneticileri 20 yılın ardından sıcak para için tefecilere yalvarmakta. Bir ülke düşünün taşı sıksa suyunu çıkarak gençlerini işsiz ve atıl bırakacak. Borçlanma, yoksul bırakılma, işsiz bırakılma Türkiye’yi yönetenlerin alet olduğu bir parçadır. Saadet Partisi değerlerini kaybetmeden bir zaferin tutkusu içerisinde oldukları için iyi ki Saadet Partililer var. Türkiye’nin önünü açmak Saadet Partisi’nin önünü açmakla olur. Türkiye’nin önünü açmaya vesile olmak bizim en büyük şuurumuzdur. Türkiye Saadet Partisi’nin anlayışını beklemektedir. İnsan, insanın ümididir. Saadet Partisi Türkiye’nin umududur.”