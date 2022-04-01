Özcan Çakır da adaylığını açıkladı

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) Olağan Genel Kurulu 14-15 Mayıs tarihlerinde Oda’nın binasında gerçekleşecek. Çekişmeli geçeceği düşünülen seçim öncesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özcan Çakır, Odanın “Diyalog Grubu” adına başkanlığını Otel Asya’da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Böylece Tülin Keçeci Güngör ve Taner Öner’in ardından Özcan Çakır KSMMMO Olağan Genel Kurulu’nun üçüncü başkan adayı oldu.

SORUNLARIN TAMAMINA VAKIFIM

1972 Kandıra doğumlu, 17 yıllık mali müşavir olan Özcan Çakır üç dönemdir oda disiplin kurulunda üye ve başkanlık görevleri yaptı. Ayrıca diğer komisyonlarda da görevler ifa eden Çakır, kurumsal anlamda da odanın faaliyetleri ve çalışma alanları konusunda deneyim sahibi olduğunu belirtti. Ekibinde mesleki olarak belirli birikime sahip, meslek odasının değişik komisyonlarında ve kurullarında görev almış kişilerin olduğunu vurgulayan Özcan Çakır meslektaşlarının yaşadığı sorunların tamamına vakıf olduğunu dile getirdi.

BAŞARIYA ODAKLI, GÜVENLİ, KARARLI

Meslekteki sorunların çözüm yollarını hep birlikte bulacaklarını ifade eden Çakır şu şekilde konuştu: Sorunlarımızı kendi içimizde tartışmanın ötesine geçerek kurumsal anlamda oda yönetimlerinde aktif görev alarak çözüm yollarını aramamız gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla aday oluyorum. Geçmiş dönemde yaşanan oda yönetim kurulu içindeki uyuşmazlıkların, yönetimsel anlamda yaratılan başarısızlıkların tanığı değil, medenice diyaloğun ve beraberce sağlanan başarıların parçası olmak istiyoruz. O nedenle başarıya odaklı, gücü başka yerlerde arayan değil, kendi üyemizin gücüne ve inancına güvenerek yola çıkıyoruz.

GÜNCEL KALACAĞIZ

Uyguladığımız mesleki mevzuatlar en çok değişime uğrayan veya kaldırılan mevzuatlardır. Güncel kalmak adına eğitim alanında yapacağımız çalışmalar en öncelikli çalışmalarımız olacaktır. Esasen sürekli eğitim yönetmeliğinin de devreye girmiş olması nedeniyle SÜRGEM tarafından organize edilecek çalışmaların en verimli geçmesi konusunda hassasiyet gösterilecektir. Ayrıca stajyerlerimizin yeterlilik sınavlarına hazırlanması ve bağımsız denetçi arkadaşlarımızın Kamu Denetimi ve Düzenleme Kurumu tarafından zorunlu tutulan eğitimlerinin mutlaka odamızda yapılması sağlanacaktır.

YABANCI DİLE ÖNEM VERECEĞİZ

Bilgi paylaşımının üst düzeye taşınması için oda sitemizi bilgi deposu olarak kullanacağız. Meslektaşlarımızın her alandaki ihtiyaçlarına cevap verecek bir başvuru kaynağı haline getireceğiz. Üniversitelerle ortaklaşa yüksek lisans talep halinde doktora programları yapacağız. Yazın iki ay dışında her ay düzenli olarak değişen mevzuatlarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapacağız. Genç arkadaşlarımızın yabancı dillerinin gelişimi için özel anlaşmalar yapacağız.

ÜYELER ARASINDAKİ SOSYALLEŞMEYİ SAĞLAYACAĞIZ

Spor etkinlikleri olarak, akademik odalar arası futbol, masa tenisi karşılaşmaları organize edeceğiz. Odada masa tenisi, satranç karşılaşmaları organize edeceğiz. Binanın salonunu bu amaçla kullanacağız. Yurtiçi ve dışı geziler organize edeceğiz. Üyeler arası kaynaşmayı sağlamak adına piknikler, doğa yürüyüşleri organize edeceğiz.

SANATA DAİR

Mali tatil döneminde meslektaşlarımızın eşleri ve çocukları için kaliteli ve uygun fiyatlarla tatil yapmaları amacıyla tatil yörelerindeki kuruluşlarla anlaşmalar yapıp meslektaşlarımıza duyuracağız. Sanatsal faaliyetler olarak, daha önceki dönem olduğu gibi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları ile Oda Tiyatro Kulübü faaliyete geçirilecektir. 3 ayda 1 ilimizde tanınan bir sanatçı ile söyleşi günleri düzenleyeceğiz.

SAĞLIK OLMAZSA OLMAZIMIZ OLACAK

Sağlık kuruluşları ile odamız arasında yapılan protokoller gözden geçirilerek, süresi bitenlerin uygun koşullarla devamı sağlanacaktır. Protokol yapılmamış olan sağlık kuruluşları ile yeni protokoller yapılacaktır. Ayrıca ana sınıfı, kreş gibi kuruşlarla da protokoller yapılacaktır. Mücbir sebep halleri ve nasıl uygulanacağı maliye bakanlığının 137 no’lu sirkülerinde açıklanmıştır. Ancak sirküler bazı hususlarda yetersiz kalmaktadır. Yetersiz kalan bu alanlarla ilgili çalışma yapılarak oda bütçesinden meslektaşların mücbir sebep durumlarında kullanılmak üzere “Mücbir Sebep Fonu” ayrılacaktır.

MESLEKİ İŞ BİRLİĞİ

Dezavantajlı meslektaşlarımız için odamızda komisyon kurup gereken onların sorunları ile ilgilenip onların yanında olacağız. Daha önceden yapılan, geçtiğimiz dönem pandemi nedeniyle ara verilen akademik odalar platformunun çalışmalara başlamasına katkı verilecektir. Ticaret ve Sanayi odalarımızla mesleki alanlarda işbirliği sağlanacaktır. En çok ilişkili olduğumuz vergi dairesi başkanlığı ve vergi denetim başkanlığı ile tüm sorunlar diyalog içinde çözüme kavuşturulması sağlanacaktır.

EĞİTİM KATKISI

Meslektaşların zor durumda olduklarında her konuda yanlarında olacağız. Sorunun kişisel değil, mesleki olduğu bilinci ile hareket edeceğiz. Alanımızla ilgili yapılan ve toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren hususlarda kamuoyunun bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bağımlı çalışan meslektaşların, bağımsız çalışanlar dışındaki sorunlarını biliyoruz. Hafta içi eğitimlere katılamamaları, ücret durumları en belirgin olanlarıdır.

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR İÇİN ASGARİ ÜCRET

Bu nedenle Mart ve Nisan ayında yapılacak gelir ve kurumlar vergisi beyanlarına yönelik eğitimler ile önemli değişiklikleri içeren eğitimlerin, cumartesi günleri yapılmasına çalışılacaktır. Bağımlı çalışan meslektaşlar için asgari ücret belirlenmesine ve bunun uygulanmasının sağlanması konusunda girişimlerde bulunulacaktır ve takibi yapılacaktır. Yeşil pasaport ve KDV’nin indirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunacağız.