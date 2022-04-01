BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.
2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından %76 oranında destek sağlanmıştır.
"FİYATLARDA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU ORTAYA ÇIKTI"
Diğer taraftan, Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır.
1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.
SANAYİDE YÜZDE 50 ZAMAN
Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; - Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında %44,30 - Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında %50,
KONUTLARDA YÜZDE 35 ZAM
Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında %35 oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne Devletimiz tarafından %70 oranında destek verilmeye devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Salim Akyol - İhracat odaklı; cari açık kapatılacak diye giriştiler, olmadı. Cari açık rekor kırıyor.
Faiz sebep, enflasyon sonuçtu, olmadı. Enflasyon uçuyor.
Kişi başı milli gelir ilk kez 7 yıl üst üste azalıyor.
Durum ortada.. Bakan değiştirmek çözüm değil, sistem değişikliği şart.
Tekin 41 - KAREKTER SİZLER.HAVA İSİNACAK TUKETİM AZALACAK.NAPALİM GECİRELİM ZİHNİYETİ..VERGİ İNDİRSEN NE OLUR.????GELSİN ZAMLAR.SONRA ESNAF STOKCU.ALLAH BELANİZİ VERSİN.AİLELERİNİZDEN COCUKLARİNİZDAN FİTİL FİTİL CİKSİN.
Ak Partili - Bir ak partili olarak bundan sonra bu şerefsizlere oy yok HDP ye veririm doguluda kurtte değilim bunlara oy vermem uzun seyretsin
Zeki Ağlam - Kansız kitapsız Türk ve Türkiye düşmanı insanlıktan nasibini almamış kompleksli kişilerin yönettiği memleketim vah ki vah
kklin - ooohhhhh
Tarafsiz - Bu ülkeyi bu zamlardan dolayı bu hale getirenleri Allaha havale etmekten başka diyeceğim yok 2023 de sandıkta görüşmek üzere birde gaz bulduk diyorsunuz ne diyeyim bilemiyorum.
Vatandaş - Nisan bir şakasi
Mehmet Kurt - Haydi halay çekenler nerde AKP son seçimlerde kazandığında sokaklara çıkıp kornalarla silahlarla kutlama yapanlar o gün evimin camları kırılmıştı şikayet ettim bir kaza olmuş dediler mutlu musunuz şimdi şerefsizler ne yakacak fakir fukara böyle de insafsız zam mı olur.
Eski Akpartili - şirketler bu zamları hemen fiyatlarına yansıtsın kar oranlarını arttırmak için fırsat.vatandaş sürünsün dikkat edin şu krizlerde şirketler kar payları çok artti.cünkü zam yapmak için hep bahaneleri var başgan bizi aç susuz bıraktı ekonomi profosörü imiş .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.