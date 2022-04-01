Genç judocular Avrupa’dan madalyalarla döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı sporcuları Merve Azak ve Çağla Serdar, Judo Milli Takımı ile katıldıkları Avrupa Kupasından madalyalar ile döndü.
MERVE KÜRSÜNÜN EN ÜST BASAMAĞINDA
Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupasında Ay Yıldızlı formayla 48 kiloda mücadele eden Merve Azak ilk turda Romen, çeyrek finalde Çek rakiplerini ipponla yendi. Yarı finalde Bulgar rakibini waza-ari ile yenerek finalde İsveçli Tara Babulfath’a rakip oldu. Altın madalya müsabakasında rakibini ipponla (3 shido) yenen Merve Azak sıkletinde birinciliğini ilan etti.
ÇAĞLA’DAN BRONZ MADALYA
Turnuvada mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtspor’lu sporcu Çağla Serdar, 48 kiloda bronz madalya karşılaşmasında Çek Tereza Bodnarova’ı altın skorda ipponla yenerek üçüncülük kürsüsünde yerini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.