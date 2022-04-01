Şehir Hastanesi yolunda çevre düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu için çevre bakım işleri başlatıldı. İzmit Yeşilova mevkiinde yapılan Şehir Hastanesi yolu üzerinde yaklaşık 40.000 metrekare alanda çevre düzenlemesi yapılıyor. Park ve Bahçeler ekibi bölgede sulama kanalları için kazı çalışmaları yapıyor. Ekipler son olarak bağlantı yolları düzenleme işi dolgu alanında, ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Büyükşehir ekipleri, sahada çalışmalarına devam ediyor.
ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR
Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu üzerinde Park ve Bahçeler ekiplerinin çevre bakım hizmetleri kapsamında yürütmüş olduğu çalışmalarda 3 ekskavator ve yaklaşık 30 kişi görev yapıyor. Bir yandan sulama hattı kazıları yapılırken, bir yandan ağaçlandırma işlemine geçmek adına ağaçların dikileceği bölgede çukur açma ve temizleme çalışmaları yapılıyor. Bu aşamada toprak serimi ve toprak tesviyesi yapıldı. Yaklaşık 40 kamyon hafriyat aktarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.