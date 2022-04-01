01 Nis 2022 - 10:39- Gündem G: 01 Nis 2022 - 10:40

Şehir Hastanesi yolunda çevre düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu için çevre bakım...
Şehir Hastanesi yolunda çevre düzenlemesi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu için çevre bakım işleri başlatıldı. İzmit Yeşilova mevkiinde yapılan Şehir Hastanesi yolu üzerinde yaklaşık 40.000 metrekare alanda çevre düzenlemesi yapılıyor. Park ve Bahçeler ekibi bölgede sulama kanalları için kazı çalışmaları yapıyor. Ekipler son olarak bağlantı yolları düzenleme işi dolgu alanında, ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Büyükşehir ekipleri, sahada çalışmalarına devam ediyor.

ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu üzerinde Park ve Bahçeler ekiplerinin çevre bakım hizmetleri kapsamında yürütmüş olduğu çalışmalarda 3 ekskavator ve yaklaşık 30 kişi görev yapıyor. Bir yandan sulama hattı kazıları yapılırken, bir yandan ağaçlandırma işlemine geçmek adına ağaçların dikileceği bölgede çukur açma ve temizleme çalışmaları yapılıyor. Bu aşamada toprak serimi ve toprak tesviyesi yapıldı. Yaklaşık 40 kamyon hafriyat aktarıldı.

01 Nis 2022 - 10:39 - Gündem

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