01 Nis 2022 - 10:42- Gündem G: 01 Nis 2022 - 10:43

Kartepe’de Kütüphane Haftası kutlandı

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası’nda miniklere masal dinletisi etkinliği düzenlendi.
Kartepe’de Kütüphane Haftası kutlandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Nazım Demirci Halk Kütüphanesi ve Kartepe Genç Akademi’de düzenlenen masal dinletisinde "Ayşe-Fatma Kuzular" isimli çocuk hikayesi anlatıldı. Anaokulu öğrencileri Ayşe-Fatma Kuzular hikayesini dinlerken, sonrasında hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiler. Hikaye sonunda miniklere anlayacakları düzeyde kütüphanenin anlamı ve önemi anlatıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Toplumun sosyal kalkınmasına yardımcı olan kültürel, eğitici, dinlendirici faaliyetlerin de merkezidir kütüphaneler. Gençlerimizin daha iyi eğitim almaları için Kartepe Genç Akademi’yi kurduk. Eğitim kurumlarımızda geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Geleceğin Kartepe’sini gençlerimizle birlikte kuracağız" dedi.

01 Nis 2022 - 10:42 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.524.115 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe’de Kütüphane Haftası kutlandı mask
Kartepe’de Kütüphane Haftası kutlandı
Sepaş Enerji ödüle layık görüldü mask
Sepaş Enerji ödüle layık görüldü
Şehir Hastanesi yolunda çevre düzenlemesi mask
Şehir Hastanesi yolunda çevre düzenlemesi
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak mask
Kocaelispor efsaneleri, İzmit Belediyesinin kupa programında buluşacak
İzmit Belediyesi birim sorumlularına ‘problem çözme’ eğitimi mask
İzmit Belediyesi birim sorumlularına ‘problem çözme’ eğitimi
Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi mask
Şampiyon Kupayı Başkan Özlü’ye getirdi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL