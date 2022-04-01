Ellibeş: “Ramazan ayı barış ve huzur getirsin”

Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı başlıyor. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yarın ilk orucun tutulacağı ve 1 Mayıs’ta sona erecek Ramazan Ayı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek şu mesajı yayımladı: “Bizleri yeniden rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerife ulaştıran Allah’a hamd olsun. Cuma Gününü idrak ettiğimiz bugünün akşamında ilk teravih namazını kılacak, yarın ilk orucumuzu tutacağız.
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya erişirse onu oruçlu geçirsin.” Ayasofya-i Kebir Camii’nde 88 yıl aradan sonra mahyaların yandığı ve ilk kez teravih namazının kılınacağı bu mübarek ayın hayırlı olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Cumamız ve Ramazan-ı Şerifimiz kutlu olsun.
Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı başlıyor. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yarın ilk orucun tutulacağı ve 1 Mayıs’ta sona erecek Ramazan Ayı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek şu mesajı yayımladı: “Bizleri yeniden rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerife ulaştıran Allah’a hamd olsun. Cuma Gününü idrak ettiğimiz bugünün akşamında ilk teravih namazını kılacak, yarın ilk orucumuzu tutacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.