01 Nis 2022 - 10:46- Siyaset G: 01 Nis 2022 - 10:48

Ellibeş: “Ramazan ayı barış ve huzur getirsin”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bu akşam ilk teravih namazıyla başlayacak Ramazan Ayı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Ellibeş: “Ramazan ayı barış ve huzur getirsin” mask

Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı başlıyor. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yarın ilk orucun tutulacağı ve 1 Mayıs’ta sona erecek Ramazan Ayı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek şu mesajı yayımladı: “Bizleri yeniden rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerife ulaştıran Allah’a hamd olsun. Cuma Gününü idrak ettiğimiz bugünün akşamında ilk teravih namazını kılacak, yarın ilk orucumuzu tutacağız.
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya erişirse onu oruçlu geçirsin.” Ayasofya-i Kebir Camii’nde 88 yıl aradan sonra mahyaların yandığı ve ilk kez teravih namazının kılınacağı bu mübarek ayın hayırlı olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Cumamız ve Ramazan-ı Şerifimiz kutlu olsun.

01 Nis 2022 - 10:46 - Siyaset

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