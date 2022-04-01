Ellibeş: “Ramazan ayı barış ve huzur getirsin”

Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı başlıyor. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yarın ilk orucun tutulacağı ve 1 Mayıs’ta sona erecek Ramazan Ayı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek şu mesajı yayımladı: “Bizleri yeniden rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerife ulaştıran Allah’a hamd olsun. Cuma Gününü idrak ettiğimiz bugünün akşamında ilk teravih namazını kılacak, yarın ilk orucumuzu tutacağız.

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya erişirse onu oruçlu geçirsin.” Ayasofya-i Kebir Camii’nde 88 yıl aradan sonra mahyaların yandığı ve ilk kez teravih namazının kılınacağı bu mübarek ayın hayırlı olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Cumamız ve Ramazan-ı Şerifimiz kutlu olsun.