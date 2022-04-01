Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi

Olay, dün Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi D-100 Karayolu Kerimağa rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Durumu fark etmeyen sürücü, yoluna devam etti. Köpeğin otomobil altında sürüklendiğini fark eden bir yaya, hemen otomobilin sürücüsünü uyardı. Bir süre yolda hareketsizce yatan yaralı köpek, daha sonra akaryakıt istasyonuna geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeği tedavisinin yapılması için barınağa götürdü.
Köpeğin otomobilin altında sürüklendiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin yaralı halde akaryakıt istasyonuna geçtiği, daha sonra dengesini kaybederek yere düştüğü görülüyor.
Olay, dün Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi D-100 Karayolu Kerimağa rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Durumu fark etmeyen sürücü, yoluna devam etti. Köpeğin otomobil altında sürüklendiğini fark eden bir yaya, hemen otomobilin sürücüsünü uyardı. Bir süre yolda hareketsizce yatan yaralı köpek, daha sonra akaryakıt istasyonuna geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeği tedavisinin yapılması için barınağa götürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.