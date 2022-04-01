Nail Baki: Büyükakın üniversiteye dönmeli, çok teorisyen ama asla pratiklik yok

CHP’li Sefa Sirmen döneminde belediyede birçok görevde bulunan, 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nail Baki, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçimden sonraki süreçte partisinden ihraç edilen Baki, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın 3 yıl değerlendirme toplantısı hakkında açıklamalar yaptı. Baki yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “2019’dan beri Rusya ve Ukrayna’da ticaret yaparım. Sefa Bey ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde birlikte çalıştık. Bütün uluslararası projelerde çalıştım. Aklınıza gelebilecek bütün projelerde katkım oldu. Ben büyükşehir belediyesinin tarihini, projelerini çok iyi bilirim. Bütün proje sunumlarını Sefa Bey’in ben hazırlardım. Maalesef 2012’de seçim oldu ve AKP geldi. Bir baktık kurumun bütün hafızası sıfırlandı. Sizi direkt saf dışı bırakıyorlar; emeğinizin, becerinizin hiçbir önemi yok. Ben Karaosmanoğlu’na ayrılmadan önce brifing verdim. 2002 yılında bu zamana 18 yıldır benim o gün anlattığım, neleri yapamadığımızı söylediğim aynı sorunlar devam ediyor.

“SİYASETTE BÖYLE HIZLI ÇIKIŞLAR HERKESE NASİP OLMAZ”

Demokrat Parti’de adaydım. Meclis üyesi olmak istiyordum ancak büyükşehir başkan adayı olarak, partinin maddi-manevi gücü olmadan, teşkilat yapısı zayıf olmasına rağmen bütün ilçeleri gezdim. Beni dinleyen herkes, AKP’li sendikalar dahil çok donanımlı ve kentin sorunlarına hakim olarak gördüler ancak ittifaka millet oy verdi, liyakate değil. İttifaklar arasında yarış olduğu için bir yerel seçim haline getiremedik. Tahir Bey ile üniversitede görüşüyorduk. O gerçekten gayet güzel bir şekilde kariyer basamaklarını tırmandı. Kendisini tebrik ediyorum. Siyasette böyle hızlı çıkışlar herkese nasip olmaz. Genel başkan ile aranızı iyi tuttuğunuz zaman nerelere geleceğinizi kimse tahmin edemez.

“18 YIL OLDU HALEN ORTADA YOK”

Büyükşehir adayı olduktan sonra seçimlerle görevim bitmedi. Büyükşehir projelerini takip ediyorum. Dün de toplantıdaydım. Ben bu kentte doğdum ve bu kentte öleceğim inşallah. Basın toplantısında açıkçası çok üzüldüm. Salon ve imkanlar gayet güzel ama biz aynı koşullarda maalesef yarışamıyoruz. Bana toplantı sonunda şöyle bir fikir çıktı: akademik kariyerine devam etmeli, üniversiteye dönemli. Çok teorisyen ama asla pratiklik yok. Dirençli Şehirler Projesi’nde bu kentle ilgili hiçbir şey yok. Yapılmasına karşı değilim ama akademik kariyer peşinde gibi görünüyor. Bunlara ciddi paralar aktarılıyor. Şu anda büyükşehir belediyesinin yıllık projesinin binde biri gibi bir bütçeyle o dönem birçok proje yaptık. Bunlardan yaklaşık 10 bin civarında kişi iş civarı oldu. 18 yıl oldu halen ortada bir şey yok.

“TRAMVAY HATTI HAZIR DEMİŞTİM KARAOSMANOĞLU’NA”

İstihdam amaçlı proje bekliyorum. Artık devlet ve belediyeler üretime katkıda bulunmalıdır bu krizler aşılana kadar. Yıldız proje ne olacak diye bekliyorum. İlk projesi Kartepe Teleferik Projesi. 1 senede bitirmiştim ben onu. Projelerim hazırdı, fizibilitelerini 20 sene önce yapmıştık. Bize kısmet olmadı. Tramvay projesini de yapmıştık. Yürüyüş Yolu’ndan Üniversite’ye kadar tramvay hattı hazır demiştim Karaosmanoğlu’na. Oradaki müdür bana ‘toplantıda hiç bahsetmedi’ dediler. Sonra gidip yanlış bir güzergah üzerinden tramvay planlaması yaptılar. Yürüyüş yolunu kapatacaktık, AVM gibi olacaktı. İbrahim Bey egzoz gazlarının arasında yürüyüş yapıyordu. En çok kanser oranı Kocaeli’de. Bunun da sebebi var. En önemli şey Umuttepe idi.

“İKİ FİRMA YARIŞIYORMUŞ ANCAK BÜYÜKŞEHİR YAPAMIYORMUŞ”

Şehir hastanesinin ne zaman açılacağı belli değil. İnsanlar 20 yıldır dolmuşlarla tıkış tıkış seyahat yapıyorlar. Maalesef tramvay sistemini yaptıramadık. Kartepe Teleferik İhalesi’nde şirketler yüzünden yapamıyoruz diyor. İki firma yarışıyormuş ancak büyükşehir yapamıyormuş. Biz bu ihaleleri ne imkansızlıklarla yaptık. Büyükşehir Belediyesi’nin bu bütçe ve imkanlarla katlı otopark, park, bahçe projesi yapmasına hayret ediyorum. Benim dönemimde yıldız şehirdi. Bursa, Kayseri, Eskişehir bizi geçti ancak Kocaeli her anlamda geriye gitti. Bundan dolayı çok üzgünüm. İbrahim Bey, o 15 yılımızı fazlasıyla harcadı. Tramvay 18. yüzyılda başladı Avrupa’da yapılmaya, insanlar 21. yüzyılda selfie çekiliyorum.

“BELEDİYE İŞÇİLERİYLE YAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Tahir Bey bence ilk seçimlerde rektör adaylığına aday olması gerektiğini düşünüyorum. Kuruçeşme tramvayda kendisi umutsuz konuşuyor kendi projesiyle ilgili. Sürekli otobüs alıyorlar ve insanların daha konforlu ulaşım yapabileceği tramvay sistemleri gözden çıkarılıyor. Yürüyüş yolunu imalatından beri takip ediyorum. Belediyelerde kazma vurma hastalığı başladı. Şehir merkezi tabi ki yenilenecek, güzel olacak, trafiğe kapanılacak. Yürüyüş yoluna aktarılan parayla istihdam kaynaklı yatırımlar çok rahat yapılabilirdi, bu insanlar kışta, karda yürüyüş yolunda yaralanma tehlikesi var. Aynı anda projeye başladılar. Etap etap tamamlanmalıydı. Kent merkezini felç haline getirdiler. Parke dizmişler yere. En çok üzüldüğüm konu ihaleyi alan Simge Mat firması. En düşük teklifi veren firmaya vermemişler. O yüzden de yasal firmaya el çektirdiler. Apar topar yangından mal kaçırır gibi belediye işçileriyle yaptırmaya çalışıyorlar. Ben işçilerle konuştum, belediye personeli ‘ben taş ustası değilim, geldiler beni buraya koydular’ diyor.

“BU KENTTEKİ İŞSİZLİKLER UMURLARINDA DEĞİL”

Yapılan bütün anketlerde yüzde 80 vatandaşın önceliğinin işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu söylüyor biz park, bahçe yapıyoruz. Ustam Projesi diye bir şey başladı. 2021 yılında bin kişiye istihdam dediler. Biz doğru bir proje ama zamanı doğru değil dedik. 5-10 kişi iş sahibi olmuştur diye düşünüyorum; bir bilgiye ulaşamadık. Altyapı projeleri belediyelerin rutin işleri. Bu kentin başka şeylere ihtiyacı var. Ben görevim dönemimde ülkenin farklı yerlerinde kardeş şehirlerle birlikte yaptık. Avrupa Birliği’ne üye olmak için yatırdığımız fon var. O paradan projelere fon alıyoruz. İbrahim Bey döneminde kardeş kentlerle bütün ilişkilerimiz sıfırlandı. Avrupa’da ana sorun göç. Biz beyaz yakalılarımızı Amsterdam’a yapılan anlaşmayla yollardım, onları orada istihdam edebilirdik. Bunu da önerdim ama bu kentteki işsizlikler umurlarında değil.

“BU KENTİ KİRLETİYORLAR BU KENTE VERGİ VERMİYORLAR”

Pandemi döneminde belediyenin tasarruf yapması bence çok acı bir şey. Belediye personelini düşürdük diye övünerek söyledi. Ekonominin iyi olduğu dönemlerde doğrudur, tasarruf güzel bir şeydir ama biz olağanüstü durumdan geçiyoruz. Siz nasıl bu insanları, gençleri işsiz bırakırsınız? SEKA’nın kapatılması bu kente, ülkeye ihanettir. O zaman 3 milyon dolara fabrikanın çalışabileceğini söylemişlerdi. Nikomedia Sarayı yapacaktım çünkü Kocaeli’nin sanayiye doyduğuna inanıyorum. Gebze bir şekilde il olmalı. Biz halen buranın tarihini ortaya çıkaramadık. 18 yıldır neden bu kentin sorunlarıyla ilgilendirilmiyor dedim. Bizim en büyük sıkıntımız, Sefa Bey zamanında çözemedik çünkü muhalefetteydik. Bu kentte binlerce sanayi kuruluşu var. Bu kenti kirletiyorlar ancak bu kente vergi vermiyorlar. Cumhurbaşkanı ile görüşün Kurumlar Vergi Dairesi’ni kurun, bu kente vergi versinler dedik ama 20 yıldır dinletemedik. Bunlar Cumhurbaşkanı ile görüşemiyor ki. Ciddi bir hiyerarşik yapı var.

“PROJESİNİ BEĞENDİM, HAKKINI YEMEYELİM”

20 yıldır da bu kent hakkını alamıyor ve her geçen gün para kaybediyor. Cedit Mahallesi’nde oturuyorum. Umuttepe’ye giden yolda bir bulvar düzenlemesi yapıldı, evler istimlak edildi ama yol düzenlemesi yapılmadı. Açık otopark haline geldi, kazalar oluyor. İmza topladı mahalleli, büyükşehire gidildi. 6 ay oldu hiçbir şey yok. Ne gelen var ne giden. Dünkü sunumda bakıyorsunuz yol düzenlemeleri ve şehir merkezinde hiçbir çalışma yok. Körfez Dip Çamuru temizliği projesini beğendim, hakkını yemeyelim. Bizim yaptığımız projeydi. 20 yıl sonra gündeme gelmesine çok sevindim. Ancak tamamlanacağını düşünmüyorum. Bu projenin arkasındayız. Bu ilin en önemli sorunu istihdam.

“NASIL OLUYOR DA ARSLAN CİNAYETİNE KARIŞIYOR?”

Avukat olan birisi nasıl oluyor da yasalara aykırı olarak bir şirket kuruyor ve büyükşehirden ihale alabiliyor. Bu arkadaş nasıl oluyor da Güngör Arslan cinayetine karışıyor. Bu yüzden Tahir beyin yerel basını dizayn etme çabalarını bildiğimiz için savcılık Tahir Bey’in de ifadesine başvurmalı ve akabinde soruşturma şeffaf yürütülmelidir. Eski MHP İl Başkanı şehrin ortasında milletin gözünün önünde yasal olamayan bir şekilde işyerleri açıyor ve her geçen gün işyerlerini büyütüyor. Bu ilişkileri anlamak da zorluk çekiyoruz. Tüysüz yetimin hakkı çatır çatır yeniyor. Adaylık sonrası 1 yıl borçlarımı ödedim. Siyaset düşünmüyorum. Bütün partileri izliyorum. DEVA Partisi öne çıkıyor gibi görünüyor.