Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi’nde yoldan geçen vatandaşlar, dereye düşen köpeği fark etti. Yüksek debide akan derede mahsur kalan köpek, suyun içinde bulunan taşın üstüne sığındı. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, halat yardımıyla köpeğin bulunduğu alana indi. Kurtarma halatına bağlanan köpek için bölgeye vinç sevk edildi. Metrelerce yükseklikten vinç yardımıyla kurtarılan köpek, dereden çıkarıldı.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.