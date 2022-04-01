01 Nis 2022 - 12:26- Asayiş G: 01 Nis 2022 - 12:37

Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde köpek derede mahsur kaldı. Bölgeye vinç çağıran itfaiye ekipleri, nefes kesen operasyon ile köpeği kurtardı.
Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu mask

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi’nde yoldan geçen vatandaşlar, dereye düşen köpeği fark etti. Yüksek debide akan derede mahsur kalan köpek, suyun içinde bulunan taşın üstüne sığındı. Kendi imkanlarıyla köpeği çıkarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, halat yardımıyla köpeğin bulunduğu alana indi. Kurtarma halatına bağlanan köpek için bölgeye vinç sevk edildi. Metrelerce yükseklikten vinç yardımıyla kurtarılan köpek, dereden çıkarıldı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

01 Nis 2022 - 12:26 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.524.115 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler mask
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zannettiler
Eşini sırtından bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı mask
Eşini sırtından bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Okul önlerindeki trafik düzenini gönüllüler sağlayacak mask
Okul önlerindeki trafik düzenini gönüllüler sağlayacak
PKK’lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi mask
PKK’lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis mask
Kıskançlık sebebiyle eşini 15 yerinden bıçaklayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis
Engelliyi darbeden sanık ve arkadaşlarının tahliyesine sosyal medyadan tepki mask
Engelliyi darbeden sanık ve arkadaşlarının tahliyesine sosyal medyadan tepki
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL