Genç sporcular ‘Kardeş Pası’yla şampiyon oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca okul spor salonlarında yetişen gençleri spora teşvik etmek ve barış, kardeşlik, dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu gibi unsurları gençlere aktarmak amacıyla dördüncüsünün düzenlendiği Kardeş Pası Basketbol Turnuvası, muhteşem bir seremoni ve ödül töreni ile sona erdi.

TURNUVA NEFESLERİ KESTİ Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Kardeş Pası Basketbol Turnuvası bu yıl nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu. Kategorilerinde eleme usulü çeyrek ve yarı final müsabakalarını geçen takımlar ve finallerde ise birbirinden başarılı takımlar karşı karşıya geldi. Rakiplerini yenen genç erkekler kategorisinde KFL23 ve genç kızlar kategorisinde ise CEAL’ın kızları şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Yıldız erkekler kategorisinde Açı Koleji ve yıldız kızlar kategorisinde Kazım Karabekir-1 şampiyon oldu.

ÖĞRENCİLERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Turnuvaya 86 okuldan toplam 500 sporcunun yanı sıra Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve yöneticileri ile okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Turnuva boyunca okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, öğrencilerini yalnız bırakmadı.

KARİZMA SHOW’DAN NEFES KESEN PERFORMANS

Seremoni töreninde ilk olarak Türkiye’nin Harlem’i olarak bilinen “Karizma Show” sahneye çıktı. İzleyicilere nefes kesen bir gösteri sunan ekip, basketbolda gerçekleştirilmesi neredeyse imkânsız olan hareketleri başarıyla yaparak gençlerden büyük alkış aldı. Trambolin yardımıyla havada uçarak basket atan ve gösterilerine izleyenleri hayrete düşüren figürler ekleyen grubun performansı gençlerden tam not aldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, konuşmasına öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladı. Şampiyona hakkında bilgi veren Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın liderliğinde sporun başkenti Kocaeli’nde okullarda spor kültürü oluşturmak ve Kılavuz gençliğe basketbol sevdirerek, spor yardımıyla birlik beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

GENÇLERE BASKETBOL SEVDİRMEK İÇİN

Turnuvaya basketbol topunu eline alan, basket heyecanını yaşamak isteyen Kılavuz gençliğin katıldığına vurgu yapan Yıldırım “Gençlere basketbol sevdirmek için bu etkinliği düzenliyoruz. Geleceğin Yıldız ve Genç yeteneklerini ileride Türk basketboluna ulusal, uluslarası bir sporcu yetiştirmenin yanı sıra iyi bir seyirci, hakem, antrenör olarak hizmet vermelerini bekliyoruz. Turnuvaya katılım sağlayan okullarımıza teşekkür ediyor, sporcularımıza da başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

İKİ SALONDA GENÇLERİN İLGİSİ

Turnuvaya katılan kız takımlarının müsabakalarını SEKA 50. Yıl Spor Salonu’nda yaparken erkek kategorisi ise takımlar Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Kardeş Pası Basketbol Turnuvasında 4 kategoride 86 okul takımı mücadele etti. Eleme usulü ile yapılan turnuvada kazanan takım bir üst tura geçti. Ortaokul ve lise yaş grubundan erkek ve kız öğrencilerin katıldığı 3x3 Basketbol Turnuvası’nda her takım 3 asil 2 yedek oyuncuda olmak üzere 5 oyuncudan oluşarak gerçekleşirken her iki salonda gençlerin yoğun ilgisiyle adeta tıklım tıklım doldu.

KUPA, MADALYA VE BASKETBOL TOPU

Turnuva, dereceye giren okul takımı ve sporculara kupa ve madalyalarının takdimiyle son buldu. Birincilere eşofman takımı, ayakkabı ve tişört, ikincilere eşofman takımı ve ayakkabı ve üçüncülere ise eşofman takımı ve tişört takdim edildi. Dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaların yanı sıra katılan tüm sporculara anı madalyası verildi. Öte yandan Kardeş Pası Basketbol Turnuvası’nda tribünleri dolduran öğrencilere sürpriz olarak bin 500 adet basketbol topu dağıtıldı.

Dereceye giren takımlar:

GENÇ ERKEKLER 1-KFL23 2-Project Mayham 3-KOTO Teknik Lisesi 1

GENÇ KIZLAR 1-CEAL’ın Kızları 2-KAL1 3-Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi 1

YILDIZ ERKEKLER 1-Açı Koleji 2-Çenesuyu Ortaokulu 3-Alpaslan

YILDIZ KIZLAR 1-Kazım Karabekir 1 2-Reysaş 3-Kazım Karabekir 3