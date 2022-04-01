Judocu Yusuf Kaan Engin’e okulunda kutlama

Judo sporunda son derece yetenekli bir sporcu olan ve girdiği hemen hemen tüm şampiyonalarda kürsü gören Yusuf Kaan Engin son olarak Türkiye Liseler Arası Judo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 11 C sınıfı öğrencisi, Kağıtspor’un başarılı judocusu Engin okulunda onurlandırıldı.
MÜDÜR AKSU: GURUR YAŞATTI
Çok genç yaşına rağmen Şubat ayında Sakarya’da düzenlenen Ümitler Judo Türkiye ikincisi, son Türkiye Liseler Arası Türkiye Şampiyonu Yusuf Kaan Engin’i elde ettiği üstün başarılardan ötürü kutlayan okul müdürü Nurettin Aksu gelecek vaat eden sporcunun kendilerine gurur yaşattığını belirtti.
MADALYASINI ELLERİ İLE TAKDİM ETTİ
Müdür Aksu konuşmasında “Türkiye Şampiyonu olarak okulumuza, ilçemize ve Kocaeli’mize büyük bir gurur yaşatan öğrencimiz Yusuf Kaan Engin’i, kulübünü, antrenörlerini ve ailesini tüm samimiyetimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu. Hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan Nevruz etkinliğinde, Engin’e madalyasını takdim eden Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Müdürü Nurettin Aksu spora ve sporcuya destek vermeye, sporcuların gelişimlerine katkın sunmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.