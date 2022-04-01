01 Nis 2022 - 12:46- Spor G: 01 Nis 2022 - 12:47

Bizim çocuklar Eyüp’ten puansız döndü “1-0”

Kocaelispor U-15 takımı sezonun ikinci maçında Eyüpspor’a konuk oldu. İstanbul Bahariye Stadı’ndaki maç oldukça çekişmeli geçti. İki takım da girdiği...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Bizim çocuklar Eyüp’ten puansız döndü “1-0” mask

Kocaelispor U-15 takımı sezonun ikinci maçında Eyüpspor’a konuk oldu. İstanbul Bahariye Stadı’ndaki maç oldukça çekişmeli geçti. İki takım da girdiği pozisyonları değerlendirmede sorun yaşarken 58. dakikada bir anlık hatayı iyi değerlendiren Eyüp zorlu karşılaşmada ekibi öne geçti. Kalan sürede beraberlik golü için bastıran yeşil siyahlılar bunu başaramayınca mücadele Eyüpspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

YARINKİ RAKİP İSTANBUL

Gençler ilk maçında da Beşiktaş ile karşılaşmış ve rakibine 3-1 mağlup olmuştu. U-14 takımının maçı ise Kocaelispor 14 yaş grubu futbolcularından kurulu 28 Haziran Ortaokulu'nun Türkiye finallerine kalması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmişti. Kocaelispor 15 takımı üçüncü maçını yarın İstanbulspor ile Vinsan Tesisleri’nde oynayacak. Maç 14.30’da başlayacak.

01 Nis 2022 - 12:46 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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