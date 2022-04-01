Kelebek’ten inovatif mobilyalar

Türkiye mobilya sektörünün lider markası Kelebek Mobilya tasarımcıları, günümüzün trendleri, sektördeki teknolojik çalışmalar ve geleceğin inovatif mobilyalarını değerlendirdi. Kelebek Mobilya Tasarım Yöneticisi Büşra Can hammadde kullanımında gelişen yeni teknolojilerle birlikte sürdürülebilir malzemelerin uzun vadede gündemde olacağını belirtti.
AR-GE ÇALIŞMALARI
Dünyada bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmalarını şöyle sıralıyor: Plastik, pet şişe gibi geri dönüştürülmüş atıklardan üretilen masa, sandalye, depolama üniteleri, aydınlatma ve kumaş gibi seçenekleri mevcut. Örneğin; 26 adet pet şişeden 1 metre kumaş üretilebilmesi mümkün. Salgın nedeniyle değişen tasarım yaklaşımları ve kullanılan hammaddelerde daha sağlıklı ve hijyenik seçeneklere yönleniyoruz. Yüzey seçimlerinde de antibakteriyel özelliğe yönelik eğilimin arttığını görmekteyiz ”dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.