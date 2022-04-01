Kelebek’ten inovatif mobilyalar

Türkiye mobilya sektörünün lider markası Kelebek Mobilya tasarımcıları, günümüzün trendleri, sektördeki teknolojik çalışmalar ve geleceğin inovatif mobilyalarını değerlendirdi. Kelebek Mobilya Tasarım Yöneticisi Büşra Can hammadde kullanımında gelişen yeni teknolojilerle birlikte sürdürülebilir malzemelerin uzun vadede gündemde olacağını belirtti.

AR-GE ÇALIŞMALARI

Dünyada bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmalarını şöyle sıralıyor: Plastik, pet şişe gibi geri dönüştürülmüş atıklardan üretilen masa, sandalye, depolama üniteleri, aydınlatma ve kumaş gibi seçenekleri mevcut. Örneğin; 26 adet pet şişeden 1 metre kumaş üretilebilmesi mümkün. Salgın nedeniyle değişen tasarım yaklaşımları ve kullanılan hammaddelerde daha sağlıklı ve hijyenik seçeneklere yönleniyoruz. Yüzey seçimlerinde de antibakteriyel özelliğe yönelik eğilimin arttığını görmekteyiz ”dedi.