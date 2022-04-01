Vital Proteıns artık Türkiye’de

Nestlé Health Science Türkiye, dünyaca bilinen kolajen markalarından biri olan Vital Proteins’i Türkiye’deki tüketicilerle buluşturdu. Kolajen ihtiyacını desteklemeye yardımcı Vital Proteins Collagen Peptides ürünü ile Türkiye pazarına giriş yapan Vital Proteins, kullanıcılarını içlerindeki ışığı keşfetmeye davet ediyor. Markanın elçiliğini ise dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston üstleniyor.