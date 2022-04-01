Nestlé Health Science Türkiye, dünyaca bilinen kolajen markalarından biri olan Vital Proteins’i Türkiye’deki tüketicilerle buluşturdu. Kolajen ihtiyacını desteklemeye yardımcı Vital Proteins Collagen Peptides ürünü ile Türkiye pazarına giriş yapan Vital Proteins, kullanıcılarını içlerindeki ışığı keşfetmeye davet ediyor. Markanın elçiliğini ise dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston üstleniyor.
01 Nis 2022 - 16:33- Ekonomi Güncelleme: 01 Nis 2022 - 16:34
Vital Proteıns artık Türkiye’de
Nestlé Health Science Türkiye, dünyaca bilinen kolajen markalarından biri olan Vital Proteins’i Türkiye’deki tüketicilerle buluşturdu. Kolajen ihtiyac...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.