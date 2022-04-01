Hepsiemlak, dikkat çeken reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi. Sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın yer aldığı filmde, bir değil 2 İlker Ayrık ekran karşısında izleyiciyle buluşuyor. Reklamda ev arayışında olanlara, doğru evi bulmak için “Nerede Ne Var?” sorusunun detaylı araştırılması gerektiği esprili bir dille anlatılıyor. “En az 2 yere bakmadan karar vermeyin” mesajını 2 İlker Ayrık karakteriyle birlikte veren marka, reklamın sonunda hepsiemlak’a bakmak lazım diyerek filmi noktalıyor. Rabarba imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Organic Film’den Onur Erdem oturuyor.
01 Nis 2022 - 16:33- Ekonomi Güncelleme: 01 Nis 2022 - 16:35
Hepsiemlak’a bakmak lazım!
Hepsiemlak, dikkat çeken reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi. Sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın yer aldığı filmde, bir değil 2 İlker Ayrık ekran ka...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.