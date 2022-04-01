01 Nis 2022 - 16:33- Ekonomi G: 01 Nis 2022 - 16:35

Hepsiemlak’a bakmak lazım!

Hepsiemlak, dikkat çeken reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi. Sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın yer aldığı filmde, bir değil 2 İlker Ayrık ekran ka...
Hepsiemlak’a bakmak lazım! mask

Hepsiemlak, dikkat çeken reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi. Sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın yer aldığı filmde, bir değil 2 İlker Ayrık ekran karşısında izleyiciyle buluşuyor. Reklamda ev arayışında olanlara, doğru evi bulmak için “Nerede Ne Var?” sorusunun detaylı araştırılması gerektiği esprili bir dille anlatılıyor. “En az 2 yere bakmadan karar vermeyin” mesajını 2 İlker Ayrık karakteriyle birlikte veren marka, reklamın sonunda hepsiemlak’a bakmak lazım diyerek filmi noktalıyor. Rabarba imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Organic Film’den Onur Erdem oturuyor.

01 Nis 2022 - 16:33 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.524.115 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Gençlerle Geçmişi Yolculuk” Başiskeleli öğrencilerle devam etti mask
“Gençlerle Geçmişi Yolculuk” Başiskeleli öğrencilerle devam etti
Suyu kirletmek geleceği kirletmektir mask
Suyu kirletmek geleceği kirletmektir
KOVİAD’dan İzmit Kent Konseyi’ne ziyaret mask
KOVİAD’dan İzmit Kent Konseyi’ne ziyaret
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevi’ne ziyaret mask
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevi’ne ziyaret
KÖGYARDER boş durmuyor mask
KÖGYARDER boş durmuyor
Turan’ın yerine Sönmez getirildi mask
Turan’ın yerine Sönmez getirildi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL