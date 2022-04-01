Hepsiemlak, dikkat çeken reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi. Sevilen oyuncu İlker Ayrık’ın yer aldığı filmde, bir değil 2 İlker Ayrık ekran karşısında izleyiciyle buluşuyor. Reklamda ev arayışında olanlara, doğru evi bulmak için “Nerede Ne Var?” sorusunun detaylı araştırılması gerektiği esprili bir dille anlatılıyor. “En az 2 yere bakmadan karar vermeyin” mesajını 2 İlker Ayrık karakteriyle birlikte veren marka, reklamın sonunda hepsiemlak’a bakmak lazım diyerek filmi noktalıyor. Rabarba imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Organic Film’den Onur Erdem oturuyor.