Turan’ın yerine Sönmez getirildi

Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED), Orhan Turan’ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeniyle görevini bırakmasının ardından yeni başkanını seçti. TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı, 2015 yılından beri yürütme kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Süleyman Sönmez oldu. 26 bölgesel federasyonun kurulmasını sağlayarak, TÜRKONFED’in derinleşmesini ve genişlemesini sağlayan mimarlardan biri olan Süleyman Sönmez, “5K” vizyonunun yaygınlaştırılmasında ve “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” adlı vizyon belgesinin şekillenmesinde de aktif rol oynadı.