Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED), Orhan Turan’ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeniyle görevini bırakmasının ardından yeni başkanını seçti. TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı, 2015 yılından beri yürütme kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Süleyman Sönmez oldu. 26 bölgesel federasyonun kurulmasını sağlayarak, TÜRKONFED’in derinleşmesini ve genişlemesini sağlayan mimarlardan biri olan Süleyman Sönmez, “5K” vizyonunun yaygınlaştırılmasında ve “Yeni Dönem, Yeni Ufuklar” adlı vizyon belgesinin şekillenmesinde de aktif rol oynadı.
01 Nis 2022 - 16:34- Ekonomi Güncelleme: 01 Nis 2022 - 16:35
Turan’ın yerine Sönmez getirildi
Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nda (TÜRKONFED), Orhan Turan’ın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.