EPDK'dan faturalarla ilgili yeni karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından üretim santrallerine yönelik “azami uzlaştırma fiyatları” belirlendi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz bu mekanizma ile ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin amaçlandığını bildirdi.