01 Nis 2022 - 16:35- Ekonomi G: 01 Nis 2022 - 16:37

KÖGYARDER boş durmuyor

KÖGYAR-DER Başkanı Tugay Polat, geçtiğimiz günlerde ilçenin amatör lig takımı Taşköprü Birlikspor’u yemekte ağırladı. Ayrıca STK’ların etkinliklerine de konuk olan Polat, İYİ Partili Toyran’ı işyeri açılışında yalnız bırakmadı

KÖGYARDER boş durmuyor mask

Özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalar ve yardım çabaları ile öne çıkan Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) Başkanı Tugay Polat, sportif alanda da özel bir çalışmaya imza attı. Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Güney Yemek Dünyası adlı iş yerinde Birliksporlu oyuncuları ve yönetimi ağırlayan dernek başkanı Polat, Körfez’in bir temsilcisi olarak Taşköprü Birlikspor’un amatör sahalarda mücadelesini desteklediklerini ve kendilerinden başarılı neticeler beklediklerini dile getirdi. Kulüp yöneticileri de verdiği destek dolayısıyla Polat’a teşekkür etti.

PROGRAMLARA KONUK OLDU

STK’larla da yakın ilişkileri ile bilinen Polat, Körfez Çatlılar Derneği’nde düzenlenen sabah kahvaltısına katıldı, ayrıca Körfez Erzurumlular Derneği yönetimi öncülüğünde gerçekleşen Herfene Gecesi’nde yer aldı. İYİ Partili kimliği ile de bilinen Tugay Polat partinin Körfez ilçedeki kurucu başkanı olan İbrahim Ömer Toyran’ın sahiplerinden olduğu iş yerinin açılışında da hazır bulundu ve Toyran’ı tebrik etti.

01 Nis 2022 - 16:35 - Ekonomi

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