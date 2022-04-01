01 Nis 2022 - 16:36- Ekonomi G: 01 Nis 2022 - 16:37

KOVİAD’dan İzmit Kent Konseyi’ne ziyaret

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Başkanı Harun Reşit Kocagöz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’a nezaket ziyaretinde bulundu

KOVİAD’dan İzmit Kent Konseyi’ne ziyaret mask

Kuruluşundan bu yana aktif faaliyetleri ile dikkatleri üzerine çeken Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği, çalışmalarına devam ediyor. Kentimizin dernek ve STK temsilcilerini ziyaret eden Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz, kent adına yapılabilecek faydalı çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda Başkan Kocagöz ve dernek yöneticileri Murat Topal, Sabri Yıldız, Emre Öztürk; İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’u ziyaret etti. Ziyarette Bekirdere Muhtarı Cihat Önen de yer aldı.

“ORTAK AMACIMIZ FAYDALI İŞLER YAPMAK”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İKK Başkanı Hüseyin Erol, “Ziyaretiniz bizleri çok memnun etmiştir. İzmit’in çatı kurumu İzmit Kent Konseyimizde sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyoruz“ dedi. Dernek Başkanı Kocagöz de, “Hepimizin ortak amacı kentimiz için faydalı işler yapmak. Bu doğrultuda KOVİAD olarak fark yaratan çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek Başkan Hüseyin Erol’a çalışmalarında başarılar diledi.  

01 Nis 2022 - 16:36 - Ekonomi

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