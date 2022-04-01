Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde görevli Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç, İzmit Belediyesi’nin aşevini ziyarette bulundu. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevinde görev yapan Gıda Teknikeri Mithat Uğur Öktem ve Aşçı Yavuz Acar, Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç’a eşlik etti. Görevliler Dilmaç’a İzmit Belediyesi Aşevi ve Anne Eli proje mekanını gezdirerek kapasite, hizmet kitlesi, kapsamı ve misyonu konusunda detaylı bilgi verdiler. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci kendisini ziyaret eden Afet Uzmanı Dilmaç’ı aşevi açılışına davet etti.
01 Nis 2022 - 16:36- Ekonomi Güncelleme: 01 Nis 2022 - 16:38
Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevi’ne ziyaret
Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde görevli Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç, İzmitli vatandaşların sıcak yemek ihtiyacına karşılık verecek ve yakın zamanda açılacak olan aşevine ziyarette bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.