01 Nis 2022 - 16:36- Ekonomi G: 01 Nis 2022 - 16:38

Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevi’ne ziyaret

Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde görevli Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç, İzmitli vatandaşların sıcak yemek ihtiyacına karşılık verecek ve yakın zamanda açılacak olan aşevine ziyarette bulundu

Türk Kızılayı’ndan İzmit Belediyesi Aşevi’ne ziyaret mask

Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünde görevli Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç, İzmit Belediyesi’nin aşevini ziyarette bulundu. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevinde görev yapan Gıda Teknikeri Mithat Uğur Öktem ve Aşçı Yavuz Acar, Afet Uzmanı Gökhan Dilmaç’a eşlik etti. Görevliler Dilmaç’a İzmit Belediyesi Aşevi ve Anne Eli proje mekanını gezdirerek kapasite, hizmet kitlesi, kapsamı ve misyonu konusunda detaylı bilgi verdiler. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci kendisini ziyaret eden Afet Uzmanı Dilmaç’ı aşevi açılışına davet etti.

01 Nis 2022 - 16:36 - Ekonomi

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