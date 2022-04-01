01 Nis 2022 - 16:37- Gündem G: 01 Nis 2022 - 16:39

Kocaman, Park Bahçeler’in yeni binasını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı

Kocaman, Park Bahçeler’in yeni binasını inceledi mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hizmetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapımına hızla devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binası ve garaj alanında yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kartepe Belediyesi ekiplerince yapımına devam edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni hizmet binası 1080 m² kapalı alandan oluşuyor. Hizmet Binası içerisinde; Marangozhane 440 m², Kaynakhane 220 m², Elektrik Atölyesi 30 m², Su Tesisat Atölyesi 30 m², Nalburiye-Malzeme Depo Alanı 200 m², Ahşap Malzeme Depo Alanı 160 m² olmak üzere 6 bölüme oluşuyor. Ayrıca 1500 m², açık çalışma sahasıyla birlikte toplam 2580 m² alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kartepelilere hizmet verecek.

01 Nis 2022 - 16:37 - Gündem

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