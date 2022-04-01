Suyu kirletmek geleceği kirletmektir

Öğrencilerin çevre sorunlarına karşı duyarlı olmalarına, bunların çözümleri konusunda kamuoyu oluşturmalarına olanak sağlayan ve onları bilinçlendirmek adına çevre eğitimi yapan uluslararası bir program olan Çevrenin Genç Sözcüleri (ÇGS) projesi, tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu proje kapsamında 10. Sınıf öğrencileri, son yıllarda tüm dünyanın en önemli sorunu olan su kaynaklarında yaşanan kirliliği ele aldılar. Su kirliliğinin önüne geçilmediği zaman su krizinin önemli sorun olarak ortaya çıkacağını belirttiler. Bu sorunlar çözülmezse insan sağlığının büyük bir tehditle karşı karşıya kalıp, ileride su bile içemeyecek hale gelebileceğimizi vurguladılar.

KBB ŞUBE MÜDÜRÜ DENİZ İLE RÖPORTAJ

Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz ile yaptıkları röportajın da yer aldığı bir video hazırladılar. Hazırlanan videoda öğrenciler, körfez ve çevresinde yoğunlaşan nüfusla beraber evsel kökenli atık su deşarjında büyük artış olduğunu ve su kaynaklarında yaşanan bu kirliliğin zehirlenmelere, canlıların zarar görmesine, hastalanmasına ve ölmesine neden olabildiğini belirttiler. Biyolojik çeşitliliğin hızla azaldığını, ormansızlaşma, iklim değişiklikleri, toprakta verimsizleşme gibi sorunların su kirliliğinin sonuçları arasında yer aldığını belirterek tüm insanlığı bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler.