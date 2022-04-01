01 Nis 2022 - 16:39- Eğitim G: 01 Nis 2022 - 16:40

ODTÜ GV’li miniklerin 100. Gün coşkusu

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları’nda, ‘Okulumda 100 Gün’ etkinlikleri 24 Mart Perşembe günü ana sınıfı öğrencileri, öğretmenler ve okul idarecilerinin katılımıyla kutlandı

ODTÜ GV’li miniklerin 100. Gün coşkusu mask

ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu’nda geleneksel olarak düzenlenen ‘Okulumda 100. Gün’ etkinlikleri kapsamında ana sınıfı öğrencileri okulun açılışının 100. Günü’nü büyük bir coşkuyla kutladı. Ana sınıfı öğrencilerinin okul açılışının iki haftalık oryantasyon süresinin bitimi ile eğitim günlerinden itibaren çeşitli etkinlikler ile 100’e kadar saymayı öğrendiler. Matematik, Türkçe ve sanat alanlarında, 100 sayısı ve anlamlarıyla ilgili çalışmalar yapan minikler dilsel, psiko-motor, bilişsel ve sosyal gelişim özelliklerini destekleyen çalışmalarla kendilerini ifade etme fırsatı buldular. Hazırladıkları ürünleri “Okulumuzda 100 Gün” adlı sergi ile beğeniye sundular. 

100 ADIM YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADILAR

Bu anlamlı güne öğrenciler kendi tasarladıkları 100. Gün tişörtlerini giyerek katıldı. Etkinlikler, ana sınıfı öğrencilerinin 100 adım yürüyüşü ile başladı. Okul koridorlarında tüm öğrenci ve öğretmenlerin desteğiyle gerçekleşen 100 adım yürüyüşünden hemen sonra 100. Gün sergi alanına gelerek “100 Gün” şarkısını büyük bir coşkuyla söylediler. Şarkı etkinliğinin ardından sergiyi gezen ana sınıfı öğrencileri kendi tasarladıkları sergiyi gezmenin heyecanını paylaştılar. Serginin ardından ana sınıfı öğrencilerine ikram edilen 100. Gün kurabiyeleriyle etkinliği tamamladılar.

01 Nis 2022 - 16:39 - Eğitim

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