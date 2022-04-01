“Gençlerle Geçmişi Yolculuk” Başiskeleli öğrencilerle devam etti

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği kültür turlarına devam ediyor. “Gençlerle Geçmişe Yolculuk” adıyla hayat bulan buluşmada öğrenciler, ilimizde bulunan tarih koridorunda geçerek geçmişe adeta yolculuk yapıyor. Bu kapsamda son olarak Başiskele’de eğitim veren Şehit Ozan Özen Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencileri, bu tura katıldı. Öğrenciler, Orhan Camii’nden başlayan ve Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde son bulan geziye katılarak kentin tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Yaklaşık iki saat süren tarih turunun ardından Meslek Dersleri Öğretmeni Asuman Özkaradeniz, kültür turunun hem kendisi hem de öğrencileri arasında büyük fayda sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.