01 Nis 2022 - 16:41- Spor G: 01 Nis 2022 - 16:42

Amatörde değişiklik var

3.04.2022 Pazar günü Gebze Alaettin Kurt Stadında saat 14.00’te oynanması gereken Gebzespor-İnkilap Spor Bölgesel Amatör Lig müsabakası, aynı gün aynı...

3.04.2022 Pazar günü Gebze Alaettin Kurt Stadında saat 14.00’te oynanması gereken Gebzespor-İnkilap Spor Bölgesel Amatör Lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 15.00’te oynanacak. Yine Pazar günü Gebze Alaettin Kurt Stadında saat 16.30’da oynanması gereken Mollafenari- Çayırova Şekerpınar G.B Spor 2. Küme lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 17.15’te oynanacak.

01 Nis 2022 - 16:41 - Spor

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