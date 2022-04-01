Amatörde değişiklik var

3.04.2022 Pazar günü Gebze Alaettin Kurt Stadında saat 14.00’te oynanması gereken Gebzespor-İnkilap Spor Bölgesel Amatör Lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 15.00’te oynanacak. Yine Pazar günü Gebze Alaettin Kurt Stadında saat 16.30’da oynanması gereken Mollafenari- Çayırova Şekerpınar G.B Spor 2. Küme lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 17.15’te oynanacak.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.